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В Улан-Удэ детей приглашают заняться биатлоном и лыжными гонками

В Улан-Удэ детей приглашают заняться биатлоном и лыжными гонками
Общество, 
Весь инвентарь для детей в группе начальной подготовки выдаётся

В Улан-Удэ спортивная школа №4 приглашает взрослых и детей с девяти лет в секции по лыжным гонкам и биатлону.

Юный спортсмен Дима, победитель всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» в 2021 году рассказал:

«У меня папа занимался лыжными гонками, мы вместе смотрели биатлон по телевизору. В итоге я решил тоже попробовать себя в биатлоне».

Дима и его друзья по секции очень ответственно подходят к тренировкам, не пропускают их летом и даже в самые сильные морозы.

- В летнее время тренировки тоже проводятся. В это время тренировки направлены на улучшение общей физической подготовки, они занимаются на тренажёрах в спортивном зале, стреляют в тире. Так же и в морозы, - рассказал тренер спортивной школы Валерий Милентьев.

В школе работают шесть тренеров – это позволяет выбрать удобный график посещения тренировок.

Занятия проводятся на лыже-биатлонном комплексе «Снежинка» по адресу ул. Шевченко, 150б.

Для записи на занятия необходимо получить медицинскую справку от участкового педиатра об отсутствии заболеваний. Весь инвентарь для детей в группе начальной подготовки выдаётся. 
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