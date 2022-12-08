Соревнования стартуют в конце этой недели
Уже в эту субботу, 10 декабря, в столице Бурятии стартует первенство Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе. Турнир продлится до 15 декабря.
- В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Амурской области, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краёв и Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В двух возрастных категориях будут разыграны 32 комплекта медалей по олимпийским и неолимпийским дисциплинам. Первенство пройдёт в центре стрелковой подготовки на улице Кирова, 1. Открытие – 10 декабря в 16:00.
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Улан-Удэ примет первенство ДФО по пулевой стрельбе
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