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В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей

В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей
Общество,  Фото:Федерация спортивной борьбы «Гэсэр»
Местным борцам подарили 16 кобылиц и 10 жеребят

Бизнесмен, депутат Народного Хурала Бурятии Иринчей Матханов сделал щедрый подарок федерации спортивной борьбы «Гэсэр» в Нукутском  районе соседней Иркутской области. Он передал спортсменам 26 лошадей.

- Выражаем огромную благодарность нашему настоящему и искреннему другу за шикарный подарок для развития вольной борьбы в районе. Передан в дар табун лошадей – 16 кобылиц и 10 жеребят. И это не предел. Теперь у нас сформировался свой борцовский табун – единственный в своём роде проект во всей этнической Бурятии, – рассказал руководитель федерации Пётр Архинчеев.

Он напомнил, что осенью 2020-го организация получила от народного избранника отару овец, за которой закрепилось название «борцовской отары». В федерации поблагодарили и всех, кто помогал с перевозкой животных из Бурятии в Унгинскую долину. Кстати, приютил их местный фермер, который приглядывает и за овцами.

- Огромное спасибо Александру Урбагаеву за то, что согласился приютить лошадей у себя и взял на себя тяжеленную ношу смотрителя борцовского табуна. Более того, он является хранителем и смотрителем борцовской отары в Нукутском районе, – добавил Архинчеев.

борьба спортсмены лошади

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