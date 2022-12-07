В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей

Местным борцам подарили 16 кобылиц и 10 жеребят





Бизнесмен, депутат Народного Хурала Бурятии Иринчей Матханов сделал щедрый подарок федерации спортивной борьбы «Гэсэр» в Нукутском районе соседней Иркутской области. Он передал спортсменам 26 лошадей.- Выражаем огромную благодарность нашему настоящему и искреннему другу за шикарный подарок для развития вольной борьбы в районе. Передан в дар табун лошадей – 16 кобылиц и 10 жеребят. И это не предел. Теперь у нас сформировался свой борцовский табун – единственный в своём роде проект во всей этнической Бурятии, – рассказал руководитель федерации Пётр Архинчеев.Он напомнил, что осенью 2020-го организация получила от народного избранника отару овец, за которой закрепилось название «борцовской отары». В федерации поблагодарили и всех, кто помогал с перевозкой животных из Бурятии в Унгинскую долину. Кстати, приютил их местный фермер, который приглядывает и за овцами.- Огромное спасибо Александру Урбагаеву за то, что согласился приютить лошадей у себя и взял на себя тяжеленную ношу смотрителя борцовского табуна. Более того, он является хранителем и смотрителем борцовской отары в Нукутском районе, – добавил Архинчеев.