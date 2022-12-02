Концерт «Звёздный дождь» прошёл в БГСХА накануне
30 ноября в концертном зале Бурятской сельхозакадемии состоялся традиционный конкурс вокалистов «Звёздный дождь». Конкурс собрал полный зал зрителей, пришли поддержать конкурсантов одногруппники, преподаватели, друзья и родственники.
По инициативе студентов академии все средства, вырученные от концерта, будут перечислены на счёт АНО «Содействие» и пойдут на оказание помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, рассказали в БГСХА.
- От имени наших солдат, находящихся в зоне специальной военной операции, хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку, за вашу энергию и добрые дела! Лично передам ребятам, что студенты БГСХА не остаются в стороне, проявляя добрую инициативу, - поблагодарила ребят Дарима Цырендондопова, солистка военного оркестра 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, младший сержант гвардии.
Солистка в составе жюри оценивала уровень мастерства конкурсантов на концерте.
В Улан-Удэ выручку с концерта перечислили в помощь военнослужащим
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