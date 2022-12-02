В райцентре в Бурятии школьникам приходится заниматься в куртках

Родители мёрзнущих детей потребовали распустить их по домам
Жители Кяхты пожаловались на низкую температуру в средней школе № 3. Накануне они поинтересовались в местной группе «Кяхта-инфо.24/7», почему детям приходится сидеть на уроках в верхней одежде
- Учителя в чатах пишут одеваться теплее. Если не можете организовать процесс обучения, распустите всех домой. Сейчас и так все болеют, так и ещё и в куртках сидеть, мёрзнуть, – обратились возмущённые родители школьников к администрации учебного заведения.
Однако в районном управлении образования заявили, что температура в здании школы – 19-21°С и это соответствует требованиям СанПин. По вопросам организации учебного процесса родителям посоветовали обращаться в администрацию образовательного учреждения.
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