В райцентре в Бурятии школьникам приходится заниматься в куртках

Родители мёрзнущих детей потребовали распустить их по домам





Жители Кяхты пожаловались на низкую температуру в средней школе № 3. Накануне они поинтересовались в местной группе «Кяхта-инфо.24/7», почему детям приходится сидеть на уроках в верхней одежде- Учителя в чатах пишут одеваться теплее. Если не можете организовать процесс обучения, распустите всех домой. Сейчас и так все болеют, так и ещё и в куртках сидеть, мёрзнуть, – обратились возмущённые родители школьников к администрации учебного заведения.Однако в районном управлении образования заявили, что температура в здании школы – 19-21°С и это соответствует требованиям СанПин. По вопросам организации учебного процесса родителям посоветовали обращаться в администрацию образовательного учреждения.