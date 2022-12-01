01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным

В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным
Общество,  Фото:«Иволга-инфо. 24/7»
Его посмертно наградили орденом Мужества

В четверг, 1 декабря, в последний путь проводили 47-летнего военного из Бурятии Эрдэни Гомбоева, который погиб 11 ноября во время спецоперации на Украине. Прощание с ним прошло в селе Иволгинск. Панихида состоялась у здания районной администрации, сообщает «Иволга-инфо. 24/7».

Эрдыни Цыбикжапович родился 29 ноября 1975 года в улусе Добо-Ёнхор в Заиграевском районе. Учился он в соседнем Забайкалье. В 1992-м окончил Хара-Шибирскую среднюю школу в Могойтуйском районе. В 1993-м ушёл в армию. После трудился в колхозе имени Кирова и помогал родителям. 

С 2005-го работал в охранном агентстве в Улан-Удэ.

В 2007-м заключил контракт и был зачислен в воинскую часть в Забайкальском крае, где служил последние 16 лет. Участвовал в учениях «Мирная миссия-2014» в Китае, а также «Восток-2014» и «Восток-2018».

Эрдэни Гомбоев пользовался уважением и авторитетом среди коллег и сослуживцев, был хорошим другом и настоящей душой компании. У него остались супруга, две дочери и сын. Погибшего военного посмертно наградили орденом Мужества. 
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С жильцов дома в Улан-Удэ брали плату за свет в тёмном подъезде
С жильцов дома в Улан-Удэ брали плату за свет в тёмном подъезде
Общество, 01.12.2022
Энергетикам придётся сделать людям перерасчёт
В Улан-Удэ массово проверят водителей
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, 01.12.2022
Проверка традиционно пройдёт в пятницу

В колонии-поселении в Улан-Удэ появился тренажёрный зал
В колонии-поселении в Улан-Удэ появился тренажёрный зал
Общество, 01.12.2022
Тренажёры предназначены для всех групп мышц
В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным
В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным
Общество, 01.12.2022
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии жители Гусиноозёрска страдают от холода в квартирах
В Бурятии жители Гусиноозёрска страдают от холода в квартирах
Общество, 01.12.2022
Возмущённый житель обратился к главе Бурятии
Жители Бурятии жалуются на вываливающийся из машин уголь
Жители Бурятии жалуются на вываливающийся из машин уголь
Общество, 01.12.2022
Местные жители жалуются, что он летит прямо в другие авто
Небольшая потеря: Жители Бурятии не переживают из-за ухода автомобильных брендов
Небольшая потеря: Жители Бурятии не переживают из-за ухода автомобильных брендов
Общество, 01.12.2022
Почти 40% местных автолюбителей уповают на параллельный импорт
Жители Заиграевского района Бурятии пожаловались на холод в домах
Жители Заиграевского района Бурятии пожаловались на холод в домах
Общество, 01.12.2022
«Может, уголь плохой?» - размышляют сельчане
Жителей Бурятии призывают сделать кормушки для птиц
Жителей Бурятии призывают сделать кормушки для птиц
Общество, 01.12.2022
1 декабря стартовал интернет-конкурс «Гости у моей кормушки»
Охотников с севера Бурятии успокоили по поводу зимовий
Охотников с севера Бурятии успокоили по поводу зимовий
Общество, 01.12.2022
Мэр Северобайкальска встретился с руководителем агентства лесного хозяйства
Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине
Большинство уроженцев Бурятии навсегда остаются на родине
Общество, 01.12.2022
На долю иностранцев приходится 1,7% населения республики
В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог
В Улан-Удэ перешли на круглосуточную подсыпку дорог
Общество, 01.12.2022
Уборка и подсыпка улиц теперь идёт непрерывно
В Закаменском районе Бурятии хоккеисты протестировали каток
В Закаменском районе Бурятии хоккеисты протестировали каток
Общество, 01.12.2022
Ледовая площадка ждёт любителей зимнего спорта
В селе Гусиное Озеро в Бурятии восстановили подачу воды
В селе Гусиное Озеро в Бурятии восстановили подачу воды
Общество, 01.12.2022
Пока идёт промывка системы, но вода уже есть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^