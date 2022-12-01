В Бурятии простились с погибшим на Украине 47-летним военным

Его посмертно наградили орденом Мужества









С 2005-го работал в охранном агентстве в Улан-Удэ.



В 2007-м заключил контракт и был зачислен в воинскую часть в Забайкальском крае, где служил последние 16 лет. Участвовал в учениях «Мирная миссия-2014» в Китае, а также «Восток-2014» и «Восток-2018».



Эрдэни Гомбоев пользовался уважением и авторитетом среди коллег и сослуживцев, был хорошим другом и настоящей душой компании. У него остались супруга, две дочери и сын. Погибшего военного посмертно наградили орденом Мужества.



В четверг, 1 декабря, в последний путь проводили 47-летнего военного из Бурятии Эрдэни Гомбоева, который погиб 11 ноября во время спецоперации на Украине. Прощание с ним прошло в селе Иволгинск. Панихида состоялась у здания районной администрации, сообщает «Иволга-инфо. 24/7».Эрдыни Цыбикжапович родился 29 ноября 1975 года в улусе Добо-Ёнхор в Заиграевском районе. Учился он в соседнем Забайкалье. В 1992-м окончил Хара-Шибирскую среднюю школу в Могойтуйском районе. В 1993-м ушёл в армию. После трудился в колхозе имени Кирова и помогал родителям.