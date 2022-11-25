В Хоринском районе идёт подготовка к столетнему юбилею
Сегодня, 25 ноября, Хоринский район Бурятии отмечает 99 лет со дня образования. В преддверии столетнего юбилея администрация района поделилась новостями о мероприятиях, которые ждут хоринцев в юбилейном году.
- Наш район задолго начал подготовку к славной дате. К примеру, уже завершены съёмки большого фильма о Хоринской земле на бурятском языке. На стадии монтажа и редактирования фильм на русском языке, - сообщили в администрации.
В следующем году будет произведён капитальный ремонт Хоринского дома культуры и районного музея. Ожидается пошив новых костюмов для творческих коллективов района.
Будут облагорожены аллея Героев в селе Хоринск, в улусе Тэгда – общественная территория по улице Центральная, прилегающая к дому культуры. В селе Верхние Тальцы – территория по улице Комсомольская, также находящаяся рядом с домом культуры. В районном парке культуры и отдыха отремонтируют трибуны и ограждение.
Порядка 10 миллионов рублей будет выделено на создание новых детских площадок в Хоринском районе. Также будет построен новый корпус Хоринской средней школы №1 имени Дармы Жанаева, в настоящее время уже ведутся торги по определению подрядной организации.
Кроме этого, все мероприятия в районе, начиная с 1 января 2023 года, будут проходить под эгидой столетнего юбилея. Напомним, что Бурятия также в следующем году перешагнёт вековой рубеж.
25 ноября район Бурятии отмечает свой день рождения
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