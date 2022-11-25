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В Бурятии родители сельских школьников пожаловались на бесконечную «домашку»

В Бурятии родители сельских школьников пожаловались на бесконечную «домашку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Они заявили, что детям приходится сидеть за книжками до полуночи

Родители учеников Усть-Баргузинской средней школы в Бурятии пожаловались на то, что их дети поздно возвращаются домой и к тому же очень устают от домашних заданий. Ребятишки учатся во вторую смену. Порой у них бывает по семь уроков в день.

- Уходят к 13:00, возвращаются к 20:00 и до полуночи выполняют домашние задания, поскольку с утра у них тоже есть кружки и дополнительные занятия. Приходят и до уроков опять сидят с учебниками. Получается, они совсем не отдыхают – только учёба одна, – поделились возмущённые сельчане в местной группе «Заиграево-инфо». 

Замдиректора школы Людмила Гаськова ответила на возмущения родителей. Она пояснила, что во вторую смену сейчас учатся вторые, третьи и четвёртые классы начальной и седьмые классы основной школы.

- В начальных – по пять уроков в день. Седьмой в расписании стоит один раз в неделю в пятых классах, дважды – в шестых, четыре дня в неделю – в седьмых и пять дней – в восьмых и девятых, – отметила она.

При этом все ученики с первого по девятый класс отдыхают в субботу и воскресенье, а у 10-х и 11-х – шестидневка. По семь уроков у старшеклассников три раза в неделю.

Всего же во второй смене шесть уроков – с 14:00 до 19:00, седьмой ставят нулевым – с 13:15 до 13:55. В СОШ напомнили, сколько примерно отводится школьникам на выполнение «домашки». Для вторых и третьих классов это полтора часа, для 4-5 – два, для 6-8 – два с половиной и для остальных – не более трёх с половиной.

- Проверка дозировки домашних заданий по предметам в электронном журнале – не более 1-2 упражнений и одного параграфа для чтения. В течение учебного года предусмотрены каникулы до 30 дней, – добавила замдиректора учебного заведения.

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