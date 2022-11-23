В районе Бурятии чествовали народный театр

В творческом вечере приняло участие местное культурное сообщество



18 ноября в Бурятии прошёл творческий вечер «Один день театра» в честь десятилетнего юбилея Курумканского народного театра. Состоялось чествование актёров, сыгравших в разные годы в спектаклях театра. Зрителям была предложена фотовыставка «Нам 10 лет!», показ спектакля «Предложение» по пьесе А. П. Чехова (16+, режиссёр Намсарай Бадмаев, режиссёр-консультант Баир Бадмаев).



В концерте-чествовании приняло участие культурное сообщество Курумканского района, шесть народных театров, коллективы культурно-досугового методического центра, администрации сельских поселений и руководство района.



- Курумканский народный театр – это талантливый коллектив, насчитывающий в своих рядах почти 40 актёров. Свои постановки театр осуществляет на бурятском, русском, эвенкийских языках, обращается к классическим произведениям, пробует документальный жанр, активно участвует в республиканских, межрегиональных фестивалях и конкурсах любительских театров, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



