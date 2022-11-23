В творческом вечере приняло участие местное культурное сообщество
18 ноября в Бурятии прошёл творческий вечер «Один день театра» в честь десятилетнего юбилея Курумканского народного театра. Состоялось чествование актёров, сыгравших в разные годы в спектаклях театра. Зрителям была предложена фотовыставка «Нам 10 лет!», показ спектакля «Предложение» по пьесе А. П. Чехова (16+, режиссёр Намсарай Бадмаев, режиссёр-консультант Баир Бадмаев).
В концерте-чествовании приняло участие культурное сообщество Курумканского района, шесть народных театров, коллективы культурно-досугового методического центра, администрации сельских поселений и руководство района.
- Курумканский народный театр – это талантливый коллектив, насчитывающий в своих рядах почти 40 актёров. Свои постановки театр осуществляет на бурятском, русском, эвенкийских языках, обращается к классическим произведениям, пробует документальный жанр, активно участвует в республиканских, межрегиональных фестивалях и конкурсах любительских театров, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В районе Бурятии чествовали народный театр
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