Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2022

Бесснежный октябрь в столице Бурятии
Хмурый октябрь начался было бодрым снегопадом, но потом вновь потеплело. Покрова не случилось. Тополя, так и не пожелтев, сбросили зелёную листву. Дворники привычно упаковали её в чёрные мешки. Мир стал серым.
— Яркие граффити в переходе на Богатырском мосту зачем-то закрасили. Угадайте в какой цвет. Зато появились бело-сине-красные картинки в разных районах города. Вот, мол, как надо, а не эти ваши непонятные закорючки. Если приглядеться к стенам домов в центре, можно обнаружить партизанскую керамику в самых неожиданных местах. Борцы с нелегальным искусством её видимо не замечают. Появляются новые культурные объекты. Например, «дерево жизни» у Гостиных рядов, глобус на Стрелке и зелёные медведи на проспекте Строителей. «Неофициальный» дракончик на остановке в Заречном, ставший уже достопримечательностью района, тоже модно позеленел. Вообще, КП — территория драконов, получается. Ещё один давно уже украшает фасад пятиэтажки на берегу Степной протоки, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.
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