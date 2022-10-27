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В Ангарске дали возможное объяснение громкому звуку, разбудившему жителей

В Ангарске дали возможное объяснение громкому звуку, разбудившему жителей
Общество, 
От сильного грохота у многих автомобилей сработала сигнализация

24 октября в Ангарске местных жителей испугал очень громкий звук в три часа ночи. Грохот был настолько сильный, что практически у всех машин в округе сработала сигнализация. Об инциденте рассказал местный депутат Александр Куранов в своём Telegram-канале.

- Много вопросов поступает ко мне, что за громоподобный звук около 3 часов ночи был слышен в юго-западной части города Ангарска. Люди предположили, что был взрыв. На мой запрос в управление общественной безопасности администрации Ангарска сообщили: никаких происшествий на предприятиях города не было, - пишет депутат.

Наутро ангарский депутат опубликовал записи с камер видеонаблюдения, где запечатлены автомобилями со сработавшими сигнализациями. Он предположил, что громкий звук мог быть вызван пролетающим самолётом.

- С большой долей вероятности можно предположить, что звук вызван пересечением пролетающим самолётом звукового барьера. Этот импульсный, громоподобный шум называется звуковым ударом, - предположил Александр Куранов.

 
Он также отметил, что данное явление не представляет угрозу для жизни. Однако обратился к руководителям полётов.

- Вот руководителям полётов, я считаю, есть над чем подумать. По возможности хотелось бы избегать выполнения подобных манёвров над жилыми кварталами. Зачем создавать волну домыслов и пересудов? - обратился депутат Александр Куранов.
самолеты

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