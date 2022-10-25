Жителей Улан-Удэ разозлили заборы во дворах









Горожане в комментариях разделились на два лагеря. Первые считают, что подобные заборы – лишь мера защиты дворовой территории от чужих автомобилей, а ключи находятся у жителей дома, которые и являются полноправными пользователями придомовой парковки.



Другие же пользователи разделили точку зрения автора, отметив, что дворы возле жилых домов должны быть территорией общего пользования, а такие ограждения стоит ликвидировать, обратившись в администрацию.

Горожане в комментариях разделились на два лагеря. Первые считают, что подобные заборы – лишь мера защиты дворовой территории от чужих автомобилей, а ключи находятся у жителей дома, которые и являются полноправными пользователями придомовой парковки.Другие же пользователи разделили точку зрения автора, отметив, что дворы возле жилых домов должны быть территорией общего пользования, а такие ограждения стоит ликвидировать, обратившись в администрацию.

Жительница Улан-Удэ поделился в паблике «Аноним 03» своими наблюдениями. Горожанка запечатлела заборы, расположенные во дворах жилых домов и перекрывающие ведущие к ним подъезды. По словам женщины, заграждающие строения по улицам Чкалова 6, Камова 9, Королева 4, Микояна 1 – это лишь малая часть от того, сколько подобных заборов по всему микрорайону Восточный.«Ключи, естественно, только у избранных. Ну, ок, мне не сложно бросить машину за тридевять земель и дойти до магазина пешком. Не сахарная, не растаю. Но в случае с проездом скорой, полиции или пожарной машины такие самоволки могут стоить кому-то жизни!» - сетует улан-удэнка.