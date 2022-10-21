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В Закаменском районе Бурятии отремонтируют 12 километров дороги

В Закаменском районе Бурятии отремонтируют 12 километров дороги
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Работы начнутся в следующем году

В Закаменском районе Бурятии отремонтируют 12 километров региональной дороги от села Цакир до перевала Юхта. Это участок с 260 по 272 км дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией, сообщили в минтрансе Бурятии.

Подрядчик для реализации работ определён. На участке уже ведут подготовительные работы, основная стройка начнётся в следующем году. Объект планируется к сдаче в 2024 году.

На участке отремонтируют два моста, водопропускные трубы, заменят непригодный грунт в местах пучинообразований, уложат новый асфальт, нанесут разметку и установят дорожные знаки. После ремонта проезжая часть будет доведена до нормативов дорог четвёртой категории.

В 2021 году отремонтировали участок с 272 по 286 км. В 2022 году продолжается ремонт с 0 по 30 км, на очереди ремонт участка с 30 по 60 км.

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