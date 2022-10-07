В Бурятии пройдут чемпионат и первенства по пауэрлифтингу

Соревнования состоятся в начале ноября в Улан-Удэ



В Бурятии с 3 по 5 ноября пройдут открытый чемпионат и первенства республики по пауэрлифтингу и пауэрлифтингу классическому. Соревнования проводятся в республиканском центре единоборств «Патриот».



К участию в турнирах допускаются спортсмены Бурятии, а также спортсмены других регионов Российской Федерации, достигшие 12 лет на момент соревнований, имеющие не ниже I юношеского спортивного разряда. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве среди мужчин и женщин по правилам, утверждённым международной федерацией пауэрлифтинга IPF в пауэрлифтинге.



В чемпионате республики участвуют следующие весовые категории. У женщин: 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 84 кг, свыше 84 кг. У мужчин: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг. Спортсмены имеют право выступать в двух видах зачёта: пауэрлифтинг и пауэрлифтинг классический. Общекомандный зачёт составляет: пауэрлифтинг (5 мужчин и 5 женщин); пауэрлифтинг классический (5 мужчин и 5 женщин).



В первенстве Бурятии участвуют следующие весовые категории. У девушек и юниорок: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 84 кг, свыше 84 кг. У юношей и юниоров: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 12 0кг, свыше 120 кг. Участие могут принять юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, взрослая категория (мужчины и женщины),ветераны (мужчины и женщины). Спортсмены имеют право выступать в двух видах зачёта: пауэрлифтинг и пауэрлифтинг классический. В первенстве все выступают только в личном зачёте.



Мандатная комиссия и судейская коллегия состоятся 2 ноября в 19:00 в центре «Патриот».



Победители и призёры награждаются в личном и командном первенстве. В личном первенстве – медалями и дипломами I, II и III степени. В командном первенстве – кубками за I, II и III место. Об этом сообщается в положении о соревнованиях.



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