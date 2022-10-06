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Улан-Удэ до конца года получит больше 100 автобусов

Улан-Удэ до конца года получит больше 100 автобусов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Муниципальные автобусы зайдут на новые маршруты

Более 100 новых автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года. К началу 2023-го планируется организовать движение муниципальных автобусов ещё на четырех-пяти дополнительных направлениях, сообщили в администрации города.

Сейчас «Волгабасы» большого класса (рассчитанные на 111 пассажиров) работают на магистральных направлениях, где ранее уже работали большие автобусы. Это №№1, 10, 16, 134, 135. Новые «ПАЗ» среднего класса направлены по маршрутам №№3А,4А,9,17,27,46А.

В перспективе в 2023 году будет организовано движение новых автобусов по 24 маршрутам. Сейчас МУП «Городские маршруты» обслуживает 19 маршрутов.

- Новые маршруты будут, по возможности, укороченные, чтобы была большая оборачиваемость рейсов оптимальным количеством машин. Уже сейчас маршруты №1,4А,46А и другие более короткие по сравнению с другими старыми, на усиление которым они пришли. Часть маршрутов будет дублировать имеющиеся, например, №95, но будут короче. В городе реализуется эксперимент по пересадочному тарифу, когда автобус подвозит горожанина до трамвайной линии, и пассажир едет на трамвае бесплатно. В планах реализовать такой эксперимент и по направлению в Энергетик, - рассказал начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев.

Всего до конца года в МУП «Городские маршруты» партиями поступит еще более 100 автобусов: во второй половине октября ожидается поставка 50 единиц новых автобусов, в ноябре - около 30, в декабре – ещё 20.

К началу года партию автобусов планируется поставить на маршруты №2 и №3 – магистральные маршруты, которые связывают направления Загорска и Левого берега с центром.

- У нас город большой, есть направления, где неизбежно необходимо, чтобы работали и частные перевозчики, и муниципальные. В будущем такие маршруты появятся, мы этого не боимся и призываем частных перевозчиков сотрудничать и работать для блага наших жителей, - отметил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.

Суммарно парк автобусов достигнет 200 единиц, поэтому сейчас остро строит вопрос по набору водительского состава. Всего МУП «Городские маршруты» нужно дополнительно набрать около 187 водителей до конца года.


автобус общественный транспорт

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