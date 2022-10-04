В республике состоялся конкурс красоты среди женщин старше 55 лет
В минувшие выходные впервые в Бурятии прошёл конкурс красоты «Королева серебряного возраста 55+» для женщин «элегантного» возраста. Мероприятие состоялось в парке «Юбилейный» в городе Улан-Удэ.
В конкурсе приняли участие 12 красавиц. Ни одна из участниц не осталась без титула и заслуженной награды.
Конкурсантки представили на суд жюри и зрителей танец, дефиле под звуки «живого» саксофона, и, конечно, творческие номера, где каждая участница продемонстрировала свои навыки и таланты. Так, участницы исполнили народные бурятские песни под аккомпанемент баяна и моринхуура. Также среди творческих номеров были отмечены скороговорки на бурятском языке и танцевальные номера «Цыганочка» и «Индийский танец».
Как сообщает пресс-служба дирекции по паркам Улан-Удэ, судило конкурс опытное жюри. Председателем был заслуженный артист РБ Зоригто Тогочиев. Кроме него, участниц оценивали известный стилист Анна Самеева и хореограф Софья Имехенова.
«Королевой серебряного возраста» была названа 65-летняя Анна Зиберт. Светлана Трокаль стала первой вице-мисс «Королева серебряного возраста». Ютта Петонова – второй вице-мисс, Людмила Кандалинцева – третьей вице-мисс.
Остальные участницы получили следующие титулы:
- Светлана Тапханаева (80 лет) – «Леди Парк»;
- Евгения Иринчеева (69 лет) - «Леди Стиль»;
- Янжит Дылгырова (63 года) - «Леди Шарм»;
- Людмила Шурыгина (65 лет) - «Леди Очарование»;
- Анна Ажеева (59 лет) - «Леди Спорт»;
- Чойжит Яжинова (59 лет) - «Леди Подиум»;
- Татьяна Хусаева (61 год) - «Леди Артистичность»;
- Ирина Будаева (62 года) - «Леди Мудрость».
В Улан-Удэ выбрали «Королеву серебряного возраста»
Общество, Фото:
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