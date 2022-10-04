Она названа одним из лучших руководителей учреждения социальной сферы
Международная академия развития образования подвела итоги первого межрегионального конкурса «Лучшие руководители, социальные работники, воспитатели и специалисты учреждений социальной сферы - 2022».
Среди победителей престижного конкурса – начальник отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району Бурятии Елена Дашинимаева. Ей вручен диплом за второе место как лучшему руководителю учреждения социальной сферы.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, целями и задачами межрегионального конкурса являются выявление и распространение передового опыта соцработников и специалистов, работающих в организациях социальной сферы всех видов и типов, расположенных на территории регионов РФ, повышение мотивации профессионального роста руководителей, соцработников, воспитателей и специалистов.
Также Елена Дашинимаева стала лауреатом федерального информационного интернет-портала «Доска Почёта тружеников России» за активное участие и достижение высоких показателей в своей профессиональной деятельности.
Соцработник из Бурятии стала призёром межрегионального конкурса
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