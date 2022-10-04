В Улан-Удэ продолжаются выезды за валежником

В минувшие выходные к сбору присоединились горожане на 20 машинах



С 1 октября МБУ «Городское лесничество» в связи со снятием особого противопожарного периода возобновило организованные выезды по сбору валежника в лесах Улан-Удэ. В минувшие выходные к сбору присоединились около 20 машин.



- Сбор валежника - это не только заготовка валежной древесины для использования в качестве топлива, но и очень важное мероприятие, призванное значительно снизить пожарную опасность в городских лесах. Собирая валежник, вы способствуете снижению количества и объемов лесных пожаров, - подчеркивают в Городском лесничестве.



Местами сбора для всех желающих определены территория Городского лесничества в районе Верхней Березовки, за Этнографическим музеем народов Забайкалья и восточнее кардиологического центра. В последующие субботы октября также будут организованы выезды с показом мест под руководством и. о. главного лесничего лесничества Алексея Смирнова.



В Городском лесничестве уточняют, что погрузка проводится самостоятельно, с собой рекомендуется взять пилы и прочий инвентарь. Выезд на своих автомобилях по субботам в 10 утра с территории МБУ «Городское лесничество» по адресу ул. Ипподром, 3. По всем интересующим вопросам можно обратиться по тел.: 46-76-83.



Валежником считаются деревья, лежащие на земле. Валка с корня запрещена и предусматривает административную и уголовную ответственность.

