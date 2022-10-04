В Иркутск привезли чудотворную икону

В столице области проводится выставка-форум «Православная Русь»



В Иркутске проходит ХII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь». Жители и гости города могут увидеть единственный в Сибири чудотворный образ – икону Божьей Матери. Её привезли из Богородице-Казанского мужского монастыря села Коробейниково Алтайского края.



Святыню сопровождает делегация во главе с владыкой Романом. Молебны у иконы проводят в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. На стенде Иркутской митрополии организовано место, где можно пообщаться со священниками, получить ответы на вопросы.



Также на ярмарке представлены освящённые ювелирные изделия, мёд из иван-чая, декор для дома, крема с добавлением масел и другое. Проходят мастер-классы и культурная программа.



В этом году форум приурочен к 225-летию со дня рождения и 45-летию со дня канонизации святителя Иннокентия – православного миссионера и апостола Сибири, Дальнего Востока и Америки. Участие в мероприятии принимает более ста светских и церковных организаций из разных городов России, а также зарубежья.



Посетить выставку можно до 6 октября в иркутском Сибэкспоцентре. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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