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В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Свою игру»

В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Свою игру»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие приурочили ко Дню музыки

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в студии кабельного телевидения, состоялась «Своя игра» посвящённая Международному дню музыки.

С каждого отряда сформированы команды из пяти человек. Игрокам были представлены пять тем на выбор и в каждой номинации стоимость вопросов по сложности. Участники по очереди выбирали вопросы, при правильном ответе получали баллы для команды.

С помощью этой игры происходит расширения кругозора и общее развитие осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
УФСИН

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