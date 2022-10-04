Мероприятие приурочили ко Дню музыки
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в студии кабельного телевидения, состоялась «Своя игра» посвящённая Международному дню музыки.
С каждого отряда сформированы команды из пяти человек. Игрокам были представлены пять тем на выбор и в каждой номинации стоимость вопросов по сложности. Участники по очереди выбирали вопросы, при правильном ответе получали баллы для команды.
С помощью этой игры происходит расширения кругозора и общее развитие осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Свою игру»
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