04 октября

03 октября

Популярное

В Иркутске станцуют «Ёхор на Ангаре»

В Иркутске станцуют «Ёхор на Ангаре»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Фестиваль завершится большим гранд-ёхором

7 октября в Иркутске пройдёт традиционный фестиваль «Ёхор на Ангаре». Мероприятие состоится на острове Юность, на сцене «Ракушка». Начало в 17:00.

В программе:
- битва ёхоров среди самодеятельных коллективов «Ёохор наада хатарая!»;
- викторина для всех желающих на знание традиций, обычаев, традиционной одежды, предметов быта бурят;
- мастер-класс по бурятской народной игре «Шагай наадан»;
- мастер- класс по национальной забаве бурят «hэер шаалган»;
- мастер-класс по стрельбе из национального лука «hур харбаан»;
- состязание «Поедание бууз» на самого быстрого едока по количеству и времени;
- «Гранд-ёхор» со всеми зрителями и участниками фестиваля.

- Фестиваль «Ёхор на Ангаре» проводится с целью популяризации уникального танцевального наследия бурятского народа и в рамках празднования 85-летия Иркутской области, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск ёхор фестиваль ехор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита примет фестиваль народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Чита примет фестиваль народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Общество, 04.10.2022
Мероприятие состоится в ноябре этого года
В Иркутске станцуют «Ёхор на Ангаре»
В Иркутске станцуют «Ёхор на Ангаре»
Общество, 04.10.2022
Фестиваль завершится большим гранд-ёхором
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 04.10.2022
В Улан-Удэ до +6 градусов 
В Улан-Удэ развернётся международный музыкальный фестиваль
В Улан-Удэ развернётся международный музыкальный фестиваль
Общество, 03.10.2022
В столице Бурятии состоятся два гала-концерта
В Иркутске проведут открытый турнир по волейболу сидя
В Иркутске проведут открытый турнир по волейболу сидя
Общество, 03.10.2022
В прошлом году победу одержала сборная Бурятии
В Бурятии состоится финал конкурса «Наранай Туяа»
В Бурятии состоится финал конкурса «Наранай Туяа»
Общество, 03.10.2022
Названы финалисты межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни
В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров
В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров
Общество, 03.10.2022
Победитель сможет записать свою песню в студии и получит промо-поддержку
Восточный военный округ выиграл чемпионат по военному троеборью
Восточный военный округ выиграл чемпионат по военному троеборью
Общество, 03.10.2022
Также команда ВВО стала лучшей в открытом кубке
В Бурятии стартует марафон оркестровой музыки
В Бурятии стартует марафон оркестровой музыки
Общество, 03.10.2022
В Улан-Удэ пройдёт гала-концерт оркестров и ансамблей образовательных учреждений республики
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая художнику-реставратору
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая художнику-реставратору
Общество, 03.10.2022
В экспозиции представлены работы Ильи Алтаева
В Бурятии вручат премии лучшим учителям
В Бурятии вручат премии лучшим учителям
Общество, 03.10.2022
Торжественная церемония состоится в среду, 5 октября
Воспитателя детсада Улан-Удэ поощрили на всероссийском конкурсе
Воспитателя детсада Улан-Удэ поощрили на всероссийском конкурсе
Общество, 03.10.2022
Наталью Покацкую удостоили специальной номинации «За преданность профессии»
В Бурятии прошёл конный «Праздник кумыса»
В Бурятии прошёл конный «Праздник кумыса»
Общество, 03.10.2022
В республике провели турнир по конным скачкам «Сэгээнэй найр»
В Иркутске открыта стела «Город трудовой доблести»
В Иркутске открыта стела «Город трудовой доблести»
Общество, 03.10.2022
Монумент высотой более 30 метров возвели на транспортной развязке плотины ГЭС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^