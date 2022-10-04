Фестиваль завершится большим гранд-ёхором
7 октября в Иркутске пройдёт традиционный фестиваль «Ёхор на Ангаре». Мероприятие состоится на острове Юность, на сцене «Ракушка». Начало в 17:00.
В программе:
- битва ёхоров среди самодеятельных коллективов «Ёохор наада хатарая!»;
- викторина для всех желающих на знание традиций, обычаев, традиционной одежды, предметов быта бурят;
- мастер-класс по бурятской народной игре «Шагай наадан»;
- мастер- класс по национальной забаве бурят «hэер шаалган»;
- мастер-класс по стрельбе из национального лука «hур харбаан»;
- состязание «Поедание бууз» на самого быстрого едока по количеству и времени;
- «Гранд-ёхор» со всеми зрителями и участниками фестиваля.
- Фестиваль «Ёхор на Ангаре» проводится с целью популяризации уникального танцевального наследия бурятского народа и в рамках празднования 85-летия Иркутской области, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
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В Иркутске станцуют «Ёхор на Ангаре»
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