В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается мокрый снег, местами сильный



Штормовое предупреждение передано в Бурятии. Как сообщает республиканское агентство ГО и ЧС, вечером 30 сентября по юго-западу и южному Прибайкалью ожидается ухудшение погоды. 1 октября на территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные.



Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с и понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.



Местами может образоваться временный снежный покров, налипание мокрого снега на проводах. На перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты, заносы.



Водителям просят соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.



При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 112.

