Ожидается мокрый снег, местами сильный
Штормовое предупреждение передано в Бурятии. Как сообщает республиканское агентство ГО и ЧС, вечером 30 сентября по юго-западу и южному Прибайкалью ожидается ухудшение погоды. 1 октября на территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные.
Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с и понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.
Местами может образоваться временный снежный покров, налипание мокрого снега на проводах. На перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты, заносы.
Водителям просят соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 112.
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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