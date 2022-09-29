Роспотребнадзор Бурятии советует выбирать тыкву восковым налётом

Специалисты рассказали об этом полезном овоще



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии в рамках проекта «Здоровое питание» рассказали о полезных свойствах тыквы и как правильно её выбрать



Тыква низкокалорийна, и при этом богата витамином С, который способствует здоровью иммунной системы, поддерживая функции иммунных клеток. Также тыква – это отличный источник витаминов группы В, которые участвуют в синтезе и метаболизме эритроцитов. Минеральные вещества – магний и калий – играют важную роль для обеспечения нормальной мышечной функции и регуляции артериального давления. В тыкве много клетчатки, необходимой для здорового пищеварения.



- Фактически тыква является вторым после моркови источником альфа-каротина. Диеты, богатые каротиноидами (такими как альфа-каротин, бета-каротин и зеаксантин), снижают риск развития диабета 2-го типа, рака лёгких, различных заболеваний органов зрения, способствуют здоровью кожи, защищая её от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения, - сообщили в Роспотребнадзоре.



Тыквы очень питательны. Они являются источником витаминов, минералов и клетчатки. 205 граммов готовой тыквы содержит примерно 115 калорий, 30 г углеводов, 2 г белка, 9 г клетчатки, а также витамины А, С, тиамин, пиридоксин, фолат, минеральные вещества: железо, магний, калий и марганец.



Тыква богата антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждения из-за окисления. Известно, что диеты с высоким содержанием антиоксидантов снижают риск возникновения различных хронических заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.



В тыкве содержатся пищевые волокна, которые благотворно влияют на пищеварительную систему. Клетчатка участвует в поддержании здоровья кишечной микробиоты, укрепляя иммунную систему и защищая организм от болезней.



Добавление тыквы в свой рацион – это разумный способ защитить здоровье в целом, так как увеличение потребления овощей может снизить риск возникновения многих хронических заболеваний, отмечают специалисты. Тыква универсальна. Ею можно заменить другие крахмалистые овощи, например, картофель. Тыкву можно употреблять сырой (делать смузи, салаты и т. п.), жарить, варить, сушить, мариновать, солить и т. п. Тыкву можно вводить в состав хлеба, супов, вторых блюд, десертов, напитков.



Приобретать тыкву следует в местах организованной торговли, где имеются документы о её происхождении, качестве и безопасности. У спелой тыквы тёмный, сухой «хвост» (плодоножка). Мякоть должна быть упругой, мясистой, яркой, равномерно окрашенной, с приятным запахом. Перезревший овощ будет водянистым. При поражении овоща гнилью мякоть теряет вкус. О проблеме свидетельствуют вмятины, тёмные или розовые пятна.



Выбирая овощ в магазине или на рынке, ориентироваться в первую очередь необходимо на внешний вид. Лучше выбирать небольшой плод, не больше пяти килограммов, иначе его будет сложно хранить. Небольшие плоды отличаются большей сладостью, мягкостью, крупные - более водянистые, сухие, могут горчить.



При покупке на рынке у частных продавцов стоит выбрать тыкву с лёгким восковым налётом. Это естественное защитное покрытие растения, которое стирается при транспортировке. Если оно сохранилось, значит, плод свежий, только с грядки.



