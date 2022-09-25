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Миннауки: Аспиранты не подлежат частичной мобилизации

Миннауки: Аспиранты не подлежат частичной мобилизации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аспиранты получат отсрочку от мобилизации наряду с другими обучающимися

Люди, проходящие послевузовское профессиональное образование, относятся к категории обучающихся и имеют право на отсрочку. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили на горячей линии Миннауки России.

«В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся. Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся. Конкретно указан критерий: должна быть очная или очно-заочная форма, государственное образовательное учреждение и обязательно аккредитованная программа, по которой обучаются. Других пока что критериев никаких не обозначено», - цитирует радиостанция слова представителей министерства науки и высшего образования.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентам очной и очно-заочной формы обучения, у которых это первое высшее образование.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», - говорится в указе. 
частичная мобилизация

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