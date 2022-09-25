Аспиранты получат отсрочку от мобилизации наряду с другими обучающимися
Люди, проходящие послевузовское профессиональное образование, относятся к категории обучающихся и имеют право на отсрочку. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили на горячей линии Миннауки России.
«В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся. Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся. Конкретно указан критерий: должна быть очная или очно-заочная форма, государственное образовательное учреждение и обязательно аккредитованная программа, по которой обучаются. Других пока что критериев никаких не обозначено», - цитирует радиостанция слова представителей министерства науки и высшего образования.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентам очной и очно-заочной формы обучения, у которых это первое высшее образование.
«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», - говорится в указе.
Миннауки: Аспиранты не подлежат частичной мобилизации
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аспиранты получат отсрочку от мобилизации наряду с другими обучающимися
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 183 тысяч рублей
За несколько часов лесники и участники акции высадили более 5 тысяч сеянцев
«Мы поставили перед собой задачу - воссоздать картину незаслуженно забытого сражения страшного лета 1942 года», - говорят историки
Также мужчина прихватил чужие банковские карты
Музей посвящён рыбакам, которые на протяжении многих лет добывали байкальский омуль
Преступление произошло весной прошлого года
Бурятское предприятие планирует поставлять медпродукцию по всей России
Прохождение военных сборов не приравнивается к службе
В фестивале приняли участие 11 команд
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с обряда
Продолжаются работы по дотушиванию пожара в Закаменском районе
Уже определены тарифы на содержание КРС на штрафстоянке
Ущерб потерпевшая оценила в 27 тысяч рублей
Местами по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега