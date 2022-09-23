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Развивать туризм на Дальнем Востоке предлагают через видеоблогинг

Развивать туризм на Дальнем Востоке предлагают через видеоблогинг
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Тревел-блогеры поделились опытом

Развитие туризма с помощью медиаресурсов и тревел-блогинга на Дальнем Востоке обсудили в рамках всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!» и форума «ProДФО» 22 сентября.

С вопросами о развитии туризма на Дальнем Востоке обратился к блогерам, профессиональным путешественникам и журналистам модератор сессии, ведущий телеканала «Россия 24» Антон Борисов.

Чтобы привлечь внимание потенциальных туристов через видеоблог, недостаточно делиться только знаниями о достопримечательностях – важны искренние эмоции, которые можно передать зрителям и побудить их желание повторить путь. Об этом рассказал главный редактор телеканала «Моя Планета», член Академии Российского телевидения, действительный член Русского географического общества, лауреат Государственной премии правительства РФ Николай Табашников.

- Самое важное – это эмоции. Только эмоции могут по-настоящему побудить что-то сделать. За героем, который становится непосредственным участником событий, проживает уникальный опыт и делится им со зрителями, интереснее наблюдать. Чтобы продвигать тревел-блог, подумайте о своих эмоциях, которые позволят вдохновить зрителей повторить ваш маршрут, – рассказал спикер.

Эксперт подчеркнул, что современный видеоконтент играет большую роль в продвижении туризма. В этой связи значимый вклад в развитие туризма может внести всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля Приключений», старт которому дал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

- Необходимо, чтобы это был не просто конкурс видеороликов, а масштабный проект о видеомаршрутах. Чтобы люди увидели и захотели повторить ваш путь. В состав жюри войдут профессиональные путешественники, журналисты и известные тревел-блогеры. Призовой фонд составит три миллиона рублей, – сообщил Николай Табашников.

«ProДФО» – это серия уникальных форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов, СМИ и жителей регионов ДФО. Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, городской среде, поддержке молодёжи, туризму.

Форум в Хабаровске проходит 22 – 24 сентября в рамках всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 
Дальний Восток туризм

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