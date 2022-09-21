Солистка из Петербурга пополнила труппу Бурятского оперного театра

Наталья Якимова назвала улан-удэнскую публику очень отзывчивой



В труппу Бурятского государственного академического театра оперы и балета поступила новая солистка Наталья Якимова (меццо-сопрано). Она приехала в Улан-Удэ из Санкт-Петербурга. Вокалистка уже встретилась с бурятскими зрителям во время юбилейного вечера, посвященного 75-летию маэстро Владимира Рылова, сообщили в пресс-службе театра.



На концерте Наталья Якимова исполнила сольные партии в хоровых сочинениях Владимира Рылова.



- Первый раз в Бурятии, театр великолепный. Главное – это руководство, труппа и замечательная публика. Очень приятные впечатления. Можно сказать, что у меня был дебют на сцене Бурятского театра оперы и балета. В зале царила очень тёплая атмосфера, публика очень отзывчивая, - поделилась своими впечатлениями новая солистка.



Наталья Якимова родилась в Мурманске. В 2011 году окончила вокальный факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова (кафедра сольного пения), обучалась в музыкальной академии в Турине в Италии. Выступала на сцене Мариинского театра, работала солисткой Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Она является лауреатом международных конкурсов.



- Я родом из Мурманска, поэтому, как мне сказали, смогу пережить здесь зиму, - с улыбкой рассказывает Наталья Якимова. - В этом сезоне будет много интересных проектов. Поэтому впереди ещё не одна встреча со зрителем. До встречи в театре!



Как отмечала ранее министр культуры республики Соелма Дагаева, министерство культуры и руководство театра постоянно работают над пополнением труппы. В новом сезоне в театр пришли 12 новых артистов: в оперную труппу, балетную труппу, оркестр.





