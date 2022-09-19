В Бурятии устроят фестиваль черёмухи

Посетителей будут угощать блюдами из этой ягоды



В субботу, 24 сентября в Кяхтинском районе Бурятии состоится II этно-туристский «Фестиваль черёмухи на Чикое». Он пройдёт в местности Шитиловка, что находится в двух километрах от села Курорт Киран.



Фестиваль черёмухи устроят одновременно с районным Сурхарбаном. Торжественное открытие состоится в 12 часов.



По словам первого замруководителя администрации Кяхтинского района Анны Болсохоевой, открытие «будет очень ярким, зрелищным и насыщенным». Запланирован вынос двухметрового черёмухового пирога.



В рамках фестиваля предусмотрена презентация поселений района – их 17 (два городских и 15 сельских). Поселения проведут мастер-классы, расскажут о своих достопримечательностях и угостят посетителей блюдами из черёмухи.



На протяжении всего дня будет работать нон-стопом культурная программа. Здесь можно будет посмотреть различные номера творческих коллективов, выступят также гости мероприятия, детские коллективы и театр мод. Во время фестиваля можно будет посетить экскурсионный культурно-познавательный тур «Дацан Балдан Брэйбун – колыбель буддизма России». Всего в районе 20 турмаршрутов, и этот тур – один из них.



- Поскольку фестиваль будет проводиться ежегодно, мы каждый год планируем давать возможность нашим гостям знакомиться с нашими турмаршрутами. Также будет работать во время фестиваля несколько площадок – это детские игровые площадки, поэтому обязательно привозите с собой детей, им будет очень интересно. Также будет работать лавка мастеров, различные гастрономические площадки. Мы даже оборудовали фотозону с интересными локациями. Ожидаем много гостей. Ожидаем, конечно же, приезд Алексея Самбуевича (главы Бурятии – ред.), наших уважаемых туроператоров. Пригласили мы восемь районов. Районы – наши соседи и районы – партнёры по турмаршруту «Необычайная Бурятия», - сообщила Анна Болсохоева.



После 18 часов начнётся вечерняя программа с площадки-вечорки – это песни, пляски у костра, под баян или под гитару. После этого планируется провести open air дискотеку «Чикойские пляски».



На проведение этого фестиваля выделено 200 тысяч рублей.



Организованного маршрута из Улан-Удэ до фестиваля не предусмотрено, а с Кяхты будет организован трансфер. До Кяхты можно будет добраться на общественном транспорте, который ходит регулярно.





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