Курган в Туве расскажет новое о скифской культуре

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Учёные нашли захоронение молодого знатного воина



В Туве прошла пресс-конференция с учёными-археологами. Она стала не только отчётом об удивительных находках 2022 года, но и официальным финалом текущего археологического сезона в республике. Послушать учёных пришли журналисты, сотрудники пресс-служб, научного сообщества, студенты.



Нынешний сезон особенно примечателен тем, что раскопки на исторических памятниках республики велись параллельно отрядами Южно-Сибирской экспедиции, а также экспедицией, созданной из сотрудников научных организаций Тувы: ТИГПИ, ТувГУ и национального музея. Местные учёные уже давно размышляют о необходимости возрождения в республике своей археологической службы, и, видимо, есть основания прогнозировать, что уже в текущем году такая служба в Туве появится. Заинтересован в этом вопросе и сам глава Тувы Владислав Ховалыг.



Участвовать в пресс-конференции с археологами Владислав Ховалыг вызвался и потому, что лично побывал этим летом на раскопках кургана «Чинге-Тей I» и остался глубоко впечатлён всем, что увидел. Он подчеркнул, что Тува, обладающая такими уникальными историческими сокровищами, крайне слабо использует их потенциал для повышения своей туристической привлекательности. Вплотную этой работой займутся специалисты нового ведомства по развитию туризма, которое сейчас формируется в республике. Что же касается местной археологической службы, то питерские коллеги готовы оказать всю необходимую консультационную помощь и поддержку по её организации и работе.



Константин Чугунов, руководитель Южно-Сибирской экспедиции, которая в этом году совершила сенсационную находку, вызвавшую горячий общественный интерес, подробно рассказал о найденном погребении.



По его признанию, для самих учёных было неожиданностью обнаружить нетронутое захоронение в кургане, который, очевидно, неоднократно грабили. Чудом грабительская воронка прошла буквально в 15-20 сантиметрах от могильной ямы, и её ценное содержимое сохранилось для науки. С величайшей осторожностью археологи разобрали четырёхметровый слой, запечатавший усопшего. Несмотря на то, что обнаруженные останки оказались буквально раздавлены провалившейся на них толщей земли и мелким битым камнем, которыми был засыпан вход в погребение, учёные всё же говорят о возможности восстановления по найденным фрагментам не только одежды и вооружения захороненного воина, но даже его облика. Искусные реставраторы и антропологи лабораторий Эрмитажа обладают сегодня всеми возможностями для такой работы. Учёные намереваются сделать генетический анализ найденных останков и сопоставить его с данными, полученными в результате исследований «Аржаана-2». По их предположению, временной промежуток, разделяющий эти захоронения, не превышает одного поколения.



Уже сейчас учёные уверенно говорят, что хозяин погребения – молодой знатный воин, который, судя по особенностям костюма, необычного для представителей номадов, ходил в дальние походы. Множество сохранившихся фрагментов погребального инвентаря учёные извлекли монолитами – вместе с пластами почвы, чтобы не разрушить бесценные артефакты прямо в процессе извлечения. Со всеми найденными материалами в Эрмитаже будет проведена скрупулёзная реставрационная и научная работа, после чего коллекцию, по заверению Константина Чугунова, вернут в Туву.



Ещё в процессе раскопок, анализируя предметы, сокрытые в недрах памятника, учёные поняли, что имеют дело с нерядовым захоронением. Вполне возможно, что результаты дальнейшего анализа дадут науке какую-то совершенно новую информацию о культуре исследуемой эпохи и станут открытием мирового значения.



Напомним, что раскопки на кургане «Чинге-Тей I» под руководством Константина Чугунова ведутся с 2008 года. Предварительная датировка памятника: конец VII – начало VI века до н.э. Ранее на периферии курганной насыпи уже были обнаружены восемь простых воинских захоронений. Учёные предполагают, что эти погребённые – представители ритуальной «охраны», призванные защищать основное погребение и сопровождать захороненного в загробном мире.



Сейчас исследователи готовят отчет по итогам раскопок. Планируется, что официально он будет озвучен на ежегодной 62-й российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых учёных, которая состоится в Туве с 22 по 25 сентября. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

