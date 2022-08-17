В Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Агинском пройдёт «Русское лето»

В населённых пунктах Бурятии и Забайкалья проведут музыкальный фестиваль



Площадками музыкального фестиваля «Русское лето» станут Улан-Удэ, Гусиноозёрск, Чита и посёлок Агинское. Всего фестиваль охватит с 19 августа по 24 сентября 19 городов в пяти федеральных округах страны.



По информации организаторов, в Улан-Удэ фестиваль состоится 27 августа в 14:00. Место проведения и программа мероприятия станут известны позднее. Гусиноозёрск примет фестиваль на следующий день, 28 августа, в 18:00.



Посёлок Агинское в Забайкальском крае станет первой площадкой фестиваля. Здесь 19 августа в 18:00 в киноконцертном зале «Амар сайн» пройдёт концерт группы «СерьГа» и Сергея Галанина (0+).



Также фестиваль проведут 20 августа в Чите на площади Ленина (0+). С 15:00 горожанам и гостям столицы Забайкалья покажут концертную программу с рок-звёздами и местными творческими коллективами, а также выступления известных блогеров и поэтов.



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