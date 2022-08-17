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В Улан-Удэ проведут традиционный «Книговорот»

В Улан-Удэ проведут традиционный «Книговорот»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках акции состоится детективный командный квест

26 августа, в последнюю пятницу уходящего лета, в Улан-Удэ проведут ежегодную социокультурную акцию «Книговорот-2022» (16+). Во дворе национальной библиотеки Бурятии с 18:00 состоится традиционный книжный своп — обмен уже прочитанными книгами. На книжном свопе особенно ценятся издания в хорошем состоянии, поэтому следует принести новые и/или хорошо сохранившиеся книги.

Специальным гостем мероприятия станет руководитель книжного магазина Светлана Примак. Она поделится своим опытом, расскажет о работе букинистической лавки, а также о том, какие книги пользуются спросом у покупателей.

Кроме этого, в 18:00 в рамках ежегодного книжного свопа пройдёт детективный литературный квест «Книжный этюд» (18+). В квесте могут принять участие команды, состоящие из 6-7 человек. Участникам будет предложено отгадать знаменитых литературных персонажей, проверить смекалку и скорость реакции. Выполняя задания, игроки посетят различные отделы библиотеки: читальный зал, центр библиографии и краеведения, музыкально-литературную гостиную. Команда, одержавшая победу в детективном квесте, получит ценный приз — пиццу, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
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