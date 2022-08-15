В улан-удэнской колонии осуждённые подготовились к ГТО

Свои силы испытали около 50 осуждённых



В рамках празднования Дня физкультурника в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошла подготовка к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».



Перед началом мероприятия осуждённым рассказали про разряды и нормативы ГТО: прыжки в длину с места, наклоны на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивание.



После этого около 50 осуждённых попробовали свои силы на практике в соответствии со своими возрастными категориями, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



День физкультурника 2022 в России выпадает на 13 августа. Дата каждый год меняется, так как этот праздник традиционно отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца.



