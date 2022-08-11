В Бурятии ожидаются жаркие выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Однако местами возможны дожди с грозами



По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня не ожидается серьёзных погодных изменений. По-прежнему прогнозируются дожди, а дневные температуры достигнут +27, +29 градусов.



Так, в пятницу, 12 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +2,+7, днём +22,+27, местами +16,+21.



В субботу, 13 августа, местами кратковременные дожди, грозы, утром и днём по южной половине местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 12-16 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7, днём +21,+26, местами +14,+19.



В воскресенье, 14 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7, днём +24,+29, местами +17,+22.

