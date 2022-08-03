Впервые в Забайкалье состоится заплыв на открытой воде

Заканчивается регистрация на «ZabSwimFest» на Арахлее



Впервые в истории Забайкалья любители и профессионалы смогут попробовать свои силы в заплыве на открытой воде «ZabSwimFest Open Water 2022». Старт пройдёт 14 августа на озере Арахлей.



Для участников предусмотрены заплывы на морскую милю (1852 метров), а также на дистанции 2500 и 5000 метров. Перед допуском к соревнованиям взрослым необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, а детям - квалификационную книжку с разрядом не ниже 3 взрослого. Кроме того, при себе необходимо иметь гидрокостюм (для детей при температуре ниже 23 градусов – обязательно), сигнальный буй и солнцезащитный крем. Для всех желающих предусмотрена дистанция на 500 метров.



- Регистрация продлится до 5 августа. Оставить заявку на участие и узнать дополнительную информацию о заплыве вы можете в официальных группах «ZabSwimFest 2022» в Телеграм и Вайбер, - сообщает официальный портал Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

