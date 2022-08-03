Заканчивается регистрация на «ZabSwimFest» на Арахлее
Впервые в истории Забайкалья любители и профессионалы смогут попробовать свои силы в заплыве на открытой воде «ZabSwimFest Open Water 2022». Старт пройдёт 14 августа на озере Арахлей.
Для участников предусмотрены заплывы на морскую милю (1852 метров), а также на дистанции 2500 и 5000 метров. Перед допуском к соревнованиям взрослым необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, а детям - квалификационную книжку с разрядом не ниже 3 взрослого. Кроме того, при себе необходимо иметь гидрокостюм (для детей при температуре ниже 23 градусов – обязательно), сигнальный буй и солнцезащитный крем. Для всех желающих предусмотрена дистанция на 500 метров.
- Регистрация продлится до 5 августа. Оставить заявку на участие и узнать дополнительную информацию о заплыве вы можете в официальных группах «ZabSwimFest 2022» в Телеграм и Вайбер, - сообщает официальный портал Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
Впервые в Забайкалье состоится заплыв на открытой воде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вход на мероприятие бесплатный
Заканчивается регистрация на «ZabSwimFest» на Арахлее
Путешественники планируют поставить рекорд по пересечению пустыни на мототехнике
Принимается одежда, обувь, школьные рюкзаки и принадлежности
Главным зрелищем фестиваля станут костюмированные мистерии
Специалисты Эрмитажа проводит в Улан-Удэ мастер-класс по реставрации
Требуемая цена – 4,5 млн рублей
В республике внедрят новые программы профессионального обучения
Соберутся активисты со всей республики
На Дальнем Востоке стартовал самый протяжённый в России автопробег газомоторной техники
Проект по развитию бурятского языка получил грант губернатора Забайкалья
В парке Улан-Удэ поселились удоды
В Северной столице побывала делегация трёх районов республики
Доступ к водопроводу получат 16 улиц улуса Нур-Селение
Пятый соревновательный день «Детей Азии» принёс республике два «серебра»