В турнире также приняли участие спортсмены из Монголии
В Бурятии разыграли кубок союза ветеранов по граунд-гольфу «Дружба. Найрамдал 2022». Более 90 участников первого международного турнира из Бурятии и Монголии доказали, что возраст для занятий спортом не помеха.
Надежда Уланова и Сергей Бодоев стали серебряным и бронзовым призёрами кубка. Представители Монголии также не остались без медалей. Наранцэцэг стала победительницей турнира. Третье место заняла Цолмон.
Совсем скоро ветеранов спорта республики ждёт следующее спортивное событие – спартакиада ветеранов, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии разыграли ветеранский кубок по граунд-гольфу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новый соревновательный день принёс республике «серебро» и 3 «бронзы»
19 спортсменов стали мастерами по национальным видам спорта
Хозяева выиграли 1 поединок из 7
Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве
11-й бригаде ВДВ исполнилось 54 года
Пассажирам даже становится плохо из-за невыносимо долгой поездки в душном транспорте
В основной день праздничного молебена центральным стал обход колесницы с Буддой будущего Майтрея вокруг дацана. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В проект Минпросвещения России попали пять школ Бурятии
Эти работы подрядчик будет делать уже за свой счёт
Столица Бурятии победила на конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов
К концу года мост соединит берега реки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места строительства третьего моста через Уду
Акция прошла на федеральной трассе
За сутки госпитализировано девять больных
Бурятстат представил любопытное исследование о том, какой техникой пользуются жители республики
Осуждённые состоят в кружке декоративно-прикладного творчества