В Бурятии разыграли ветеранский кубок по граунд-гольфу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В турнире также приняли участие спортсмены из Монголии



В Бурятии разыграли кубок союза ветеранов по граунд-гольфу «Дружба. Найрамдал 2022». Более 90 участников первого международного турнира из Бурятии и Монголии доказали, что возраст для занятий спортом не помеха.



Надежда Уланова и Сергей Бодоев стали серебряным и бронзовым призёрами кубка. Представители Монголии также не остались без медалей. Наранцэцэг стала победительницей турнира. Третье место заняла Цолмон.



Совсем скоро ветеранов спорта республики ждёт следующее спортивное событие – спартакиада ветеранов, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

