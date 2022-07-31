В Улан-Удэ завершился международный турнир на призы Бориса Будаева

Бурятские борцы выиграли девять медалей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ завершился международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева. Он до сих пор остаётся единственным вольником из Бурятии, сумевшим взять золото чемпионата мира. На верхнюю ступень пьедестала почёта Борис Будаев поднялся в 1989 году.
Турнир прошёл в юбилейный, 30-й раз, и спустя всего несколько дней после юбилея самого Бориса Дугдановича, которому исполнилось 65 лет.
Во время турнира глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о том, что Борис Будаев получил звание почётного гражданина республики.
В предыдущие два года турнир не проводился из-за коронавирусных ограничений. В этом же году он собрал более 150 борцов в возрасте до 24 лет. Они приехали из десяти регионов России, а также из Кыргызстана, Монголии и Беларуси. Так что в эти дни весь борцовский мир страны внимательно следил за схватками на улан-удэнских коврах.
- Хотелось бы отметить высочайший уровень организации турнира, с которого велись трансляции. Также приятно удивило то, что система «Арена» в связи с санкциями не функционирует, но организаторы умудрились вручную организовать электронное табло. Это в нынешнее время стало большей редкостью, за исключением соревнований, проводимых в Московской или Смоленской областях. К слову, в эти же дни в столице Румынии Бухаресте проходит международный турнир по трём стилям борьбы памяти Иона Корниану и Ладислава Симона среди мужчин и женщин, где участвуют порядка 10-15 стран, однако там отсутствует электронное табло. Очень приятно, что для федерации спортивной борьбы Бурятии важно, чтобы простые болельщики у экранов получили положительные эмоции, - поделились представители федерации борьбы Дагестана.
Сообщество «Борцы Бурятии» представило список призёров и победителей:
57 кг.
1. Алмаз Уулу Бекзат (Кыргызстан)
2. Батхуяг Мунх-Эрдэнэ (Монголия)
3. Кочевой Александр (Красноярский край)
3. Иванов Уйгулаан (Саха-Якутия)
61 кг.
1. Кежик Монгуш (Тыва)
2. Жулмашбек Уулу Таирбек (Кыргызстан)
3. Дондоков Балдан (Бурятия)
3. Чебодаев Артур (Красноярский край)
65 кг.
1. Монгуш Чаян (Тыва)
2. Данилов Алексей (Саха-Якутия)
3. Жербаев Виктор (Бурятия)
3. Тапхаров Андрей (Иркутская область)
70 кг.
1. Токтомамбетов Орозабек (Кыргызстан)
2. Топшиноев Константин (Иркутская область)
3. Жаргалов Никита (Бурятия)
3. Владимиров Вальтер (Саха-Якутия)
74 кг.
1. Балтуев Александр (Иркутская область)
2. Такиров Алинур (Кыргызстан)
3. Гармаев Сандан (Бурятия)
3. Дугаржапов Цырен (Бурятия)
79 кг.
1. Бады Баяр-Сайхан (Тыва)
2. Судаков Максим (Бурятия)
3. Игнатович Виталий (Беларусь)
3. Крылов Илья (Красноярский край)
86 кг.
1. Ситцев Александр (Красноярский край)
2. Шадапов Буянто (Бурятия)
3. Евдокимов Алексей (Иркутская область)
92 кг.
1. Самдан Бады-Маадыр (Тыва)
2. Нимаев Аюр (Бурятия)
3. Елбаскин Андрей (Иркутская область)
97 кг.
1. Иванов Юрий (Иркутская область)
2. Акулинчев Никита (Красноярский край)
3. Бакшеев Амгалан (Бурятия)
3. Софронов Никита (Саха-Якутия)
125 кг.
1. Андрей Аронов (Саха-Якутия)
2. Шота Кортиев (Иркутская область)
3. Алекс Стойлик (Беларусь)
Спонсорскую помощь в проведении турнира оказало ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие) – партнёр федерации вольной борьбы Бурятии.
В Улан-Удэ завершился международный турнир на призы Бориса Будаева
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