В Бурятии стартовала ежегодная благотворительная акция
В Бурятии проходит ежегодная акция «Помогите детям собраться в школу». Акция проводится для того, чтобы помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, собраться в школу.
Традиционную спонсорскую помощь оказывают организации и предприятия Улан-Удэ. Благодаря одному из магазинов города новую школьную форму уже имеют 6 детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении.
Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в ежегодной акции. Оказать посильную помощь могут организации, учреждения, предприятия, индивидуальные предприниматели и просто жители города. Детям к 1 сентября нужны школьные принадлежности, канцелярские наборы, одежда и обувь. Желающие внести свой вклад в подготовку детей к школе могут обратиться в управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ по телефону 23-27-57.
- Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а радость, и вселяете детям надежду на лучшее будущее, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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В Улан-Удэ детям помогают собраться в школу
Общество, Фото:
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