26 июля

25 июля

Популярное

Студентов Бурятии зовут на «Зелёный десант» на Байкале

Студентов Бурятии зовут на «Зелёный десант» на Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Игровой марафон проведут в Энхалуке и Горячинске

Студентов Бурятии приглашают присоединиться к игровому марафону «Зелёный десант». Мероприятие пройдёт 30 июля в посёлке Энхалук и 6 августа в посёлке Горячинск.

На месте участников распределят по командам. Далее студентам дадут экологические задания, которые нужно выполнить за два часа. Помимо этого, добровольцы приведут в порядок береговую линию. В свою очередь организаторы намерены вручить каждому волонтёру ценный подарок по итогам мероприятия.

Решившим присоединиться к марафону предоставляется трансфер до места проведения, питание и футболки вместе с мешками и перчатками, а также музыкальное сопровождение и хорошее настроение. Собранный мусор вывезут с берега Байкала на перегрузочную станцию.

Чтобы присоединиться к экологической акции и забронировать место в автобусе, нужно пройти регистрацию. Ссылки можно найти на сайте министерства образования РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия студенты марафон экологическая акция уборка мусора Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев призвали с пониманием отнестись к долгому отключению горячей воды
Улан-удэнцев призвали с пониманием отнестись к долгому отключению горячей воды
Общество, 26.07.2022
В следующем году ожидаются ещё более масштабные работы на теплотрассе
Жительнице Бурятии с ошибкой посчитали стаж для выхода на пенсию
Жительнице Бурятии с ошибкой посчитали стаж для выхода на пенсию
Общество, 26.07.2022
Сельчанка обратилась за помощью в прокуратуру 
В Улан-Удэ выберут самый большой овощ или фрукт
В Улан-Удэ выберут самый большой овощ или фрукт
Общество, 26.07.2022
Также будет выбраны наиболее необычные дары природы
Студентов Бурятии зовут на «Зелёный десант» на Байкале
Студентов Бурятии зовут на «Зелёный десант» на Байкале
Общество, 26.07.2022
Игровой марафон проведут в Энхалуке и Горячинске
Улан-Удэ посетит президент ассоциации музыкальных театров России
Улан-Удэ посетит президент ассоциации музыкальных театров России
Общество, 25.07.2022
Георгий Исаакян станет гостем «Байкальского танцевального фестиваля»
В Агинском установили бюсты Героев соцтруда
В Агинском установили бюсты Героев соцтруда
Общество, 25.07.2022
Чабаны внесли большой вклад в развитие овцеводства в регионе
В Улан-Удэ устанавливают малые архитектурные формы
В Улан-Удэ устанавливают малые архитектурные формы
Общество, 25.07.2022
В столице Бурятии благоустроят 13 городских территорий
В Бурятии разыграли кубок по футболу
В Бурятии разыграли кубок по футболу
Общество, 25.07.2022
Победители и призёры примут участие в премьер-лиге
Студенты из Бурятии приняли участие в «Вахте Памяти» под Ржевом
Студенты из Бурятии приняли участие в «Вахте Памяти» под Ржевом
Общество, 25.07.2022
Поисковикам удалось найти останки двух красноармейцев
Казаки Бурятии встретились на традиционном фестивале
Казаки Бурятии встретились на традиционном фестивале
Общество, 25.07.2022
В Иволгинском районе завершился фестиваль «Забайкал, наш славный батюшка»
Иркутская область выиграла 22 номинации «Алтарганы»
Иркутская область выиграла 22 номинации «Алтарганы»
Общество, 25.07.2022
Всего на всебурятском фестивале было разыграно 237 комплектов наград

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^