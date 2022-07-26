Игровой марафон проведут в Энхалуке и Горячинске
Студентов Бурятии приглашают присоединиться к игровому марафону «Зелёный десант». Мероприятие пройдёт 30 июля в посёлке Энхалук и 6 августа в посёлке Горячинск.
На месте участников распределят по командам. Далее студентам дадут экологические задания, которые нужно выполнить за два часа. Помимо этого, добровольцы приведут в порядок береговую линию. В свою очередь организаторы намерены вручить каждому волонтёру ценный подарок по итогам мероприятия.
Решившим присоединиться к марафону предоставляется трансфер до места проведения, питание и футболки вместе с мешками и перчатками, а также музыкальное сопровождение и хорошее настроение. Собранный мусор вывезут с берега Байкала на перегрузочную станцию.
Чтобы присоединиться к экологической акции и забронировать место в автобусе, нужно пройти регистрацию. Ссылки можно найти на сайте министерства образования РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 16+
Студентов Бурятии зовут на «Зелёный десант» на Байкале
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