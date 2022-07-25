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Бурятская чета отпраздновала «золотую свадьбу» в Чите

Бурятская чета отпраздновала «золотую свадьбу» в Чите
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
У супругов дочь и два внука

Супружеская пара села Михайловка Бадма и Зинаида Дахалаевы отпраздновали 50 лет совместной жизни. Свою «золотую свадьбу» супруги отметили в городском отделе ЗАГС города Чита.

- Будущие супруги вместе учились в школе и, чуть повзрослев, полюбили друг друга. Два года, пока Бадма служил в армии, молодые люди переписывались, затем сыграли свадьбу. В их семье личная жизнь всегда сочеталась с общественными делами. Бадма трудился на ЦРМ, а Зинаида посвятила себя кадровой работе в здравоохранении. Молодые жили дружно и почти без отпусков: помимо основной работы, Зинаида работала в профкоме, а вечерами и в выходные занималась шитьём. Бадма вечерами и в выходные дни пахал землю, работал по ночам. Кроме этого Бадма – заядлый шахматист, неоднократный победитель соревнований. За свой труд супруги неоднократно поощрялись грамотами и подарками, – рассказали в краевом департаменте ЗАГС.

У Бадмы и Зинаиды есть дочь Аюна, она подарила родителям двоих внуков: Диану и Тимура. Сегодня супруги на заслуженном отдыхе, но продолжают заниматься общественной жизнью и трудиться на благо людей в родном СНТ. Об этом сообщает пресс-секретарь департамента ЗАГС Забайкалья.

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