Лагерь планируют провести в Танхое
Подготовка к тренировочному лагерю на Байкале (18+) идёт полным ходом, сообщает автономная некоммерческая организация «Добровольческий Корпус Байкала».
Готовится оборудование, обзванивают участников, идёт обсуждение программы между инструкторами.
В этом году планируется провести лагерь в Танхое в Кабанском районе Бурятии. Длиться он будет восемь дней. Первые три дня будет идти курс первой помощи, вести его будет Максим Штыб из центра обучения первой помощи First Aid (Санкт-Петербург).
Далее начнутся занятия непосредственно по пожарной тематике - виды пожаров, СИЗы (средства индивидуальной защиты – прим. ред.) и техника безопасности, тактика и профилактика, работа с рациями и навигаторами, беспилотные летательные аппараты, картография и дистанционный мониторинг, юридические основы работы добровольцев, психологические аспекты и многое другое.
Будет много практики, работы с оборудованием и учебных пожаров.
- После таких занятий люди, впервые увидевшие друг друга, в конце становятся сплоченной командой и эффективно могут выполнять поставленные задачи, - отмечают организаторы.
Тренировочный лагерь для добровольных лесных пожарных пройдёт на Байкале
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