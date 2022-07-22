Тренировочный лагерь для добровольных лесных пожарных пройдёт на Байкале

Лагерь планируют провести в Танхое



Подготовка к тренировочному лагерю на Байкале (18+) идёт полным ходом, сообщает автономная некоммерческая организация «Добровольческий Корпус Байкала».



Готовится оборудование, обзванивают участников, идёт обсуждение программы между инструкторами.



В этом году планируется провести лагерь в Танхое в Кабанском районе Бурятии. Длиться он будет восемь дней. Первые три дня будет идти курс первой помощи, вести его будет Максим Штыб из центра обучения первой помощи First Aid (Санкт-Петербург).



Далее начнутся занятия непосредственно по пожарной тематике - виды пожаров, СИЗы (средства индивидуальной защиты – прим. ред.) и техника безопасности, тактика и профилактика, работа с рациями и навигаторами, беспилотные летательные аппараты, картография и дистанционный мониторинг, юридические основы работы добровольцев, психологические аспекты и многое другое.



Будет много практики, работы с оборудованием и учебных пожаров.



- После таких занятий люди, впервые увидевшие друг друга, в конце становятся сплоченной командой и эффективно могут выполнять поставленные задачи, - отмечают организаторы.



