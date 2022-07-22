22 июля

21 июля

Популярное

Уланудэнка покорила пик Ленина

Уланудэнка покорила пик Ленина
Общество,  Фото:личная страница Арюны Каркуновой
Высота горы составляет более 7000 метров

В июне начался традиционный летний сезона восхождений на вершины семитысячников на Памире и Тянь-Шане. В этом году Бурятию в больших горах представляют Арюна Каркунова, Евгений Токарев, Александр Семёнов и Виктор Даньев. В конце июня команда вылетела в Киргизию для восхождения на пик Ленина (7134 м).

20 июля Арюна Каркунова совершила восхождение на вершину пика Ленина.

- 20 июля в 10:00 я взошла на вершину пик Ленина! Высота 7134 метра. В 2:30 ночи вышли с третьего лагеря (6100 м). За 1 час 50 минут дошли до 6400 м, через 4 часа после выхода уже отработали перила на «ноже» - это было в 6:30. В 8:30 перед выходом на плато попали под ураганный ветер, переждали за скалами, сидели час: было жутко холодно, но мы отмахивались. В 10:00 взошли на вершину! Итог: в пути 6,5 часов плюс час за скалами. Вот! Экспедиция заняла 26 дней: акклиматизация, погода и т.д., - рассказала Арюна Каркунова.

Как сообщает федерация спортивного туризма Бурятии, сезон восхождений на семитысячники для спортсменов республики открыт.
Улан-Удэ Бурятия спорт альпинизм альпинисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе началась регистрация участников «Алтарганы»
В Агинском округе началась регистрация участников «Алтарганы»
Общество, 22.07.2022
В посёлке стартовали первые мероприятия фестиваля
Герой России Балдан Цыдыпов поделился планами на будущее
Герой России Балдан Цыдыпов поделился планами на будущее
Общество, 22.07.2022
Молодой человек планирует в ближайшее время продолжить обучение
Вице-премьер России встретилась с Хамбо-ламой
Вице-премьер России встретилась с Хамбо-ламой
Общество, 22.07.2022
Она пообещала поддержать проекты Сангхи России
В Улан-Удэ выявляют настоящих «диванных воинов»
В Улан-Удэ выявляют настоящих «диванных воинов»
Общество, 22.07.2022
Несколько человек второй день сидят на диване, чтобы получить его в подарок
В Бурятии рассказали, встречи с какими медведями могут окончиться трагично
В Бурятии рассказали, встречи с какими медведями могут окончиться трагично
Общество, 22.07.2022
Численность медведей в двух районах Бурятии увеличилась  
В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
Общество, 22.07.2022
Ребята преодолели путь от «Спящего льва» до Вознесеновки
Синоптики зафиксировали в Бурятии дефицит осадков
Синоптики зафиксировали в Бурятии дефицит осадков
Общество, 22.07.2022
Регионы с большим дефицитом осадков назвали в Гидрометцентре
Водителей Бурятии предупредили об ужесточении наказания за пьяную езду
Водителей Бурятии предупредили об ужесточении наказания за пьяную езду
Общество, 22.07.2022
Теперь за нарушение можно лишиться не только прав, но и автомобиля
В Бурятию не дали ввезти котят, ежа и яйца змеи
В Бурятию не дали ввезти котят, ежа и яйца змеи
Общество, 22.07.2022
Животные вернулись обратно в Монголию
В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке
В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке
Общество, 22.07.2022
Фотосессию посвятили проблеме мусора на Байкале
Ещё одного медведя заметили жители Кабанского района Бурятии
Ещё одного медведя заметили жители Кабанского района Бурятии
Общество, 22.07.2022
На этот раз косолапый бродил в Большой Речке
В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
Общество, 22.07.2022
Таким способом владельцы могут контролировать коров при выпасе
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Общество, 22.07.2022
Название и структуру утвердят в декабре этого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^