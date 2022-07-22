Высота горы составляет более 7000 метров
В июне начался традиционный летний сезона восхождений на вершины семитысячников на Памире и Тянь-Шане. В этом году Бурятию в больших горах представляют Арюна Каркунова, Евгений Токарев, Александр Семёнов и Виктор Даньев. В конце июня команда вылетела в Киргизию для восхождения на пик Ленина (7134 м).
20 июля Арюна Каркунова совершила восхождение на вершину пика Ленина.
- 20 июля в 10:00 я взошла на вершину пик Ленина! Высота 7134 метра. В 2:30 ночи вышли с третьего лагеря (6100 м). За 1 час 50 минут дошли до 6400 м, через 4 часа после выхода уже отработали перила на «ноже» - это было в 6:30. В 8:30 перед выходом на плато попали под ураганный ветер, переждали за скалами, сидели час: было жутко холодно, но мы отмахивались. В 10:00 взошли на вершину! Итог: в пути 6,5 часов плюс час за скалами. Вот! Экспедиция заняла 26 дней: акклиматизация, погода и т.д., - рассказала Арюна Каркунова.
Как сообщает федерация спортивного туризма Бурятии, сезон восхождений на семитысячники для спортсменов республики открыт.
Уланудэнка покорила пик Ленина
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