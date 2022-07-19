В Бурятии нашли артефакты и лошадиный череп времён палеолита





Артефакты времён палеолита и железного века нашли во время полевой археологической практики бакалавры первого курса кафедры музеологии и наследия Восточно-Сибирского государственного института культуры.Практика состоялась на двух объектах - памятниках археологии: «Иволгинское городище» в селе Иволга и «Подзвонкая» в Кяхтинском районе Бурятии.Памятник «Подзвонкая» представляет собой множество могильников культуры керексуры. Могильники расположены на огромной территории и окружены ромбовидными и круглыми каменными оградами.Первая подгруппа музеологов, которая работала на памятнике «Подзвонкая», нашла множество артефактов, датируемых палеолитом и железным веком. Среди них были череп лошади, в котором оказалось копьё, большой кусок охры, части керамики и нуклеусы.В ходе раскопок вторая подгруппа на Иволгинском городище нашла фрагменты керамики, фишки и бусины, кости или костяные изделия, а также железные изделия. Одна из студенток нашла, предположительно, каменный пол жилища хунну, а также керамический сосуд. Другая девушка обнаружила четыре фишки и кострище жилища хунну. Ещё одна студентка - четыре фишки и фрагменты сосуда, предположительно кувшина.- По словам студентов археологическая практика - это нечто удивительное и завораживающие, потому что она так интересна и увлекательна. С нетерпением ждали следующего дня и думали, что же завтра мы раскопаем?! – поделились эмоциями представители ВСГИК.Здесь отметили, что подобная полевая археологическая практика сохранилась и проводится согласно учебному плану у бакалавров-музеологов среди вузов культуры только во ВСГИК.Мероприятие проходило под руководством Сергея Батурина, кандидата исторических наук, доцента кафедры, главного хранителя музея БНЦ СО РАН.