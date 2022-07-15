«Мы в предвкушении»: Группа «Сироткин» выступит на «Голосе кочевников»

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В пятницу, 15 июля, в Заиграевском районе Бурятии стартовал фестиваль «Голос кочевников – 2022». Он будет длиться два дня. В этом году организаторы особенно щепетильно отнеслись к выбору артистов, ведь зрители соскучились по «Голосу кочевников» из-за двухлетнего перерыва во время ковидных ограничений.В этот раз зрителей ждёт ещё большее разнообразие музыкальных жанров и стилей. А одним из главных гвоздей программы первого дня будет российская инди-группа «Сироткин».- Завоевавшая любовь многих поклонников, эта группа продолжает с каждым годом выпускать более качественную и зрелую музыку. Каждый клип группы выглядит словно фрагмент из фильма, а каждая новая работа доказывает, что «Сироткин» не теряет ту близость со слушателем, которая привлекала всех с самого начала, - говорят организаторы.«Байкал-Daily» связался с солистом и основателем группы Сергеем Сироткиным. Он рассказал, что его коллектив ожидает от «Голоса кочевников – 2022» и Бурятии только позитивных эмоций.- О Бурятии мы знаем очень мало, конечно, слышали много про Байкал, в том числе восторженные отзывы от друзей, и очень хотим его увидеть. А так, надеемся узнать куда больше после поездки. Мы всегда едем на концерты только с хорошими ожиданиями, а здесь ещё и новое место, и фестиваль на открытом воздухе, поэтому мы в предвкушении, - рассказал артист.Исполнитель поделился, что не все в группе «Сироткин» любят путешествовать, но образ жизни музыканта не даёт усидеть на месте.- Мы разные. Дима играет сразу в нескольких группах и очень много путешествует, Влад тоже использует все возможности, чтобы куда-то поехать и что-то посмотреть. А Вадим, Макс и я, наверное, более домашние. Я вообще иногда думаю, что всю зиму с удовольствием бы из дома не выходил, - шутит Сергей Сироткин. - Но по концертам мы, конечно, ездим и везём с собой привычные для нас вещи и образ жизни, поэтому в чем-то может мы тоже кочевники, да.В марте 2020 группа представила новый лиричный EP о любви и юности «И сном и духом». А уже в 2021 году коллектив порадовал новым альбомом «Добрый злой».- Звучание этой пластинки заметно отличается от предыдущего релиза. В ней меньше характерной для группы легкости звучания, акустических инструментов, вместо этого — короткие интро, и куплеты с яркой лирикой. Однако релиз способен удивить поклонников творчества команды и обратить на себя внимание тех, кто раньше пропускал их треки, - отметили организаторы.Песни коллектива звучат в российских фильмах, сериалах и рекламах. Они выступали на одной сцене с такими музыкантами как Damien Rice, Tom Odell, Земфира, Kodaline, Обе Две, Hatters, Дельфин и Therr Maitz.Группа была номинантом и победителем нескольких значимых премий в области независимой музыки, играла на многих российских фестивалях, была гостем шоу «Квартирник у Маргулиса» на НТВ и участвовала в спецпроекте «Освежи Музыки TicTac x Spotify». Сам Сергей Сироткин принимал участие в шоу канала MTV, показах Гоши Рубчинского и нескольких популярных подкастах.