Ансамбль из Бурятии стал лауреатом международного фестиваля

Коллективу предоставили право открыть мероприятие



4 июля в Сочи завершился международный фестиваль-конкурс «Золотой фестиваль России – 2022». Он собрал большое количество участников со всех уголков страны: Бурятия, Амурская и Иркутская области, Новосибирск, Омск, Владикавказ, Москва, Новороссийск, Краснодар, Ижевск, Пятигорск, Подольск, Сочи, Самара, Балашиха и многие другие.



Народному этническому ансамблю «Наран-Гоохон» из Бурятии оргкомитет предоставил почётное право открыть «Золотой фестиваль России–2022». В конкурсных состязаниях коллектив завоевал диплом лауреата I степени в номинации «Фольклорный ансамбль». Солистка ансамбля Эржена Нагуслаева с песней «Эжымни» стала лауреатом I степени в номинации «Вокал».



- Ансамбль «Наран-Гоохон» создан в 1990 году на базе республиканского центра народного творчества. Сердцем коллектива, хранителями песенных традиций являются старейшие участники ансамбля: Василий Миронов, Октябрина Маханова, Агиза Шантанова, Галина Мяханова, Майя Хунгуреева, Людмила Хабдаева, Альбина Саргаева и другие. Руководит коллективом заслуженный работник культуры Республики Бурятия Ербахаева Мария Антоновна, - сообщает пресс-служба РЦНТ.

