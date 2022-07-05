Коллективу предоставили право открыть мероприятие
4 июля в Сочи завершился международный фестиваль-конкурс «Золотой фестиваль России – 2022». Он собрал большое количество участников со всех уголков страны: Бурятия, Амурская и Иркутская области, Новосибирск, Омск, Владикавказ, Москва, Новороссийск, Краснодар, Ижевск, Пятигорск, Подольск, Сочи, Самара, Балашиха и многие другие.
Народному этническому ансамблю «Наран-Гоохон» из Бурятии оргкомитет предоставил почётное право открыть «Золотой фестиваль России–2022». В конкурсных состязаниях коллектив завоевал диплом лауреата I степени в номинации «Фольклорный ансамбль». Солистка ансамбля Эржена Нагуслаева с песней «Эжымни» стала лауреатом I степени в номинации «Вокал».
- Ансамбль «Наран-Гоохон» создан в 1990 году на базе республиканского центра народного творчества. Сердцем коллектива, хранителями песенных традиций являются старейшие участники ансамбля: Василий Миронов, Октябрина Маханова, Агиза Шантанова, Галина Мяханова, Майя Хунгуреева, Людмила Хабдаева, Альбина Саргаева и другие. Руководит коллективом заслуженный работник культуры Республики Бурятия Ербахаева Мария Антоновна, - сообщает пресс-служба РЦНТ.
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом международного фестиваля
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