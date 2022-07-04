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В Бурятии всех жителей БАМа хотят переселить до конца 2024 года

В Бурятии всех жителей БАМа хотят переселить до конца 2024 года
Общество,  Фото:pixabay.com
На полное решение проблемы необходимо порядка 10 миллиардов рублей

Всех жителей БАМа планируют переселить до конца 2024 года, сообщил сегодня минстрой Бурятии.

- Минстроем Бурятии в настоящее время совместно федеральными органами власти прорабатывается вопрос об увеличении финансирования на переселение жителей из зоны БАМ. На сегодняшний день на территории Байкало-Амурской магистрали в аварийном жилье проживает 2228 семей. Однако денежных средств, которые ежегодно выделяются из федерального бюджета, недостаточно для решения этой проблемы, учитывая тот факт, что ежегодно сертификаты на приобретение жилья получают лишь около ста семей, - отмечают в министерстве строительства Бурятии.

Республика неоднократно озвучивала на федеральном уровне вопрос об увеличении финансирования на переселение жителей БАМа. В марте 2022 года Совет Федерации рекомендовал правительству России обеспечить финансирование на эти цели в полном объёме.

В Бурятии в настоящее время в очереди на переселение из зоны БАМ стоит 2228 семей. Программа по переселению рассчитана до конца 2024 года. Предусмотренный объём финансирования на 2022-2024 годы, согласно заключенному соглашению с минстроем России, составляет порядка 1 миллиарда. Это позволит расселить всего 255 семей.

По предварительным подсчётам для того, чтобы переселить всех жителей из зоны БАМ, которые на сегодняшний день стоят в очереди, республике необходимо порядка 10 миллиардов рублей. Решить эту проблему без федеральной поддержки невозможно.

- С 2011 года расселено 2445 семей, проживающих в зоне БАМ. В очереди на расселение стоит ещё более двух тысяч семей. Со сложившимися темпами расселения реализующаяся программа может растянуться на долгие годы. Между тем эти люди вынуждены проживать в домах, срок амортизации которых давно истёк. Для большинства семей это единственное жилье, к тому же многие из них пенсионеры и инвалиды. Поэтому мы обратились в минстрой России с просьбой выделить дополнительное финансирование в объеме 10 миллиардов рублей. Считаем целесообразным решить вопрос расселения до конца 2024 года, - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

В зоне БАМ ежегодно увеличивается количество граждан, претендующих на переселение из аварийного жилья. При этом имеются случаи, когда люди специально выкупают квартиры в домах, признанных непригодными для проживания, чтобы затем получить субсидии от государства на новое жильё. Чтобы исключить такие спекуляции, минстрой Бурятии прорабатывает вопрос ограничения сроков признания домов аварийными.
БАМ жилье

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