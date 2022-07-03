Братчанин пойдёт под суд за убийство женщины 18-летней давности



В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве, сопряжённом с разбоем.



По версии следствия, 31 июля 2004 года мужчина находился в квартире своей знакомой. Зная, что в жилище имеются деньги и наркотические средства, с целью завладения ими мужчина решился на убийство. Он задушил 29-летнюю женщину, после чего похитил имущество и скрылся с места преступления.



- В 2005 году производство предварительного следствия по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В апреле текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, работая над изучением архивных уголовных дел, следователям СК и сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. На допросе он дал признательные показания. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

