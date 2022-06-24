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Лыжероллерная трасса в Бурятии стала длиннее

Лыжероллерная трасса в Бурятии стала длиннее
Общество, 
На трассе тренируются биатлонисты и лыжники из спортивной школы олимпийского резерва

23 июня в Гусиноозёрске открыли новый участок лыжероллерной трассы протяжённостью 900 метров. Ширина трассы – четыре метра.

Находившийся в Селенгинском районе с рабочей поездкой глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил спортсменов и пожелал им успехов:

- Желаю вам спортивных успехов! И не только в спорте, но и успехов в жизни. Чтобы вы, занимаясь спортом, были сильными телом и духом, учились бороться и справляться с трудностями, чтобы это вам в жизни помогало идти уверенно вперед. Пусть эта трасса станет началом большого жизненного пути!



Трасса предназначена для подготовки биатлонистов и лыжников из спортивной школы олимпийского резерва Гусиноозёрска в летний период. Специальная дорожка проложена по пересечённой местности, с подъёмами и спусками.

В 2018 году лыжероллерная трасса прошла инспекцию по сертифицированию. По заключению международного инспектора по гомологации, лыжные трассы протяжённостью 2,5 км и 1,5 км соответствуют требованиям федерации лыжных гонок России для проведения межрегиональных и всероссийских соревнований.

Только три трассы на Дальнем Востоке прошли такую процедуру, и гусиноозёрская – одна из них. 
спорт лыжероллерная трасса

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