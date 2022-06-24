В Улан-Удэ начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА









Хаб СБЕР ЕАПТЕКИ, одной из крупнейших онлайн-аптек России начал работу в январе текущего года. Это первый в Бурятии дистанционный формат аптеки, при этом ассортимент лекарств и товаров для здоровья насчитывает более 12000 наименований.- СБЕР ЕАПТЕКА – это интернет-аптека будущего, предоставляющая экспертный сервис для управления своим здоровьем. Заказ можно сделать через приложение СБЕР ЕАПТЕКИ или на сайте компании, доступна оплата бонусами СберСпасибо до 99% от стоимости выбранных товаров. Можно заказать доставку покупок на дом или оформить самовывоз из аптеки, - рассказал директор региона Сибирь-Дальний Восток компании СБЕР ЕАПТЕКА Артур Гурьянов.Заказать можно различные товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно либо приобрести на месте, либо заказать онлайн и забрать самовывозом. Доставка производится в любую точку Улан-Удэ, для этого доступно четыре временных интервала в день, для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ доставка бесплатна.Хаб СберЕаптеки находится в 102 квартале на улице Бабушкина, 208. Внутри хаба расположен торговый зал, прикассовая зона. На складе – зона хранения товаров, гарантийная зона, там же производится сборка заказов. Все медикаменты хранятся согласно определенных температурных режимов. На сегодняшний день хаб готов обрабатывать до 1000 заказов в сутки.В июне в столице республики появилась ещё одна точка, где можно приобрести лекарства – в офисе Сбербанка на проспекте Строителей, 18 открылся первый пункт выдачи заказов СберЕаптеки. Обслуживает клиентов врач-фармацевт, рецептурные и спиртосодержащие препараты отпускаются при предъявлении клиентом выписанного рецепта, остальной ассортимент реализуется без ограничений. Кроме лекарств и витаминов, есть товары для красоты, здоровья, средства гигиены и медтехника.- Открытие СберЕаптеки в столице Бурятии - это еще один шаг на встречу нашим клиентам. Мы стараемся делать их жизнь более удобной, особенно если это касается здоровья. И одной из важных задач является расширение доступности сервиса, - рассказал председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.- На данный момент доставка работает в муниципальных границах города. В будущем, мы планируем расширить эти границы, - поясняет региональный представитель СБЕР ЕАПТЕКИ в Бурятии Юлия Жовтун.Для удобства клиентов в приложении СберЕаптека есть чат с фармацевтом - можно получить консультацию по подбору препаратов, специалисты работают круглосуточно, без выходных. Приложение содержит и версию для слабовидящих клиентов.СБЕР ЕАПТЕКА - одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств, товаров для красоты и здоровья. Ежемесячная аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 миллионов человек ежемесячно. Ассортимент СБЕРЕАПТЕКИ – самый широкий на рынке e-Pharm, более 50 тысяч товаров. За 2021 год компания выполнила более 11 миллионов заказов по России. В прошлом году хабы открылись в 60 регионах России, в стране работает более 100 хабов.