10 выпускников Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Более 300 выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении»



Первые положительные результаты экзаменов среди выпускников улан-удэнских школ имеются по литературе. Десять выпускников сдали экзамен на 100 баллов: по два стобальника в школах №25, №29 и №32, по одному – в школах №63, №7, №14 и №59.



- Больше 80 баллов набрали по литературе – 34 человека, по химии – 28, географии – один человек. В целом на сегодня выпускники 11-х классов сдали по 10 предметов: русский язык и математику, химию, географию, литературу, физику, историю, обществознание, биологию, иностранный язык – письменную часть. Остались к сдаче английский язык – устная часть и информатика, - рассказала на планёрном совещании администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию.



В этом году 328 выпускников претендуют на получение медали «За особые успехи в учении». Медали и аттестаты особого образца получат учащиеся, имеющие итоговые отметки «отлично» за курс средней школы и набравшие не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильной, или «5» по базовой математике и преодолевшие порог по предметам по выбору единого государственного экзамена.



- Выдача аттестатов учащимся, успешно сдавшим государственную итоговую аттестацию, будет проходить с 23 по 28 июня в школах города на выпускных вечерах. Торжественная церемония награждения медалистов состоится 7 июля на площади Советов в 10:00, - добавила Татьяна Митрофанова.



Выпускники 9-х классов сдали экзамен по 12 предметам: английский язык, математика, обществознание, физика, химия, биология, история, русский язык, химия, информатика, биология, география.



- Основной период экзаменов длится с 26 мая по 21 июня в 11-х классах, с 19 по 22 июня – в 9-х классах. Всего из школ города выпускаются 2500 одиннадцатиклассников и 5600 девятиклассников, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

