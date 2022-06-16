 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

10 выпускников Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

10 выпускников Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Более 300 выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении»

Первые положительные результаты экзаменов среди выпускников улан-удэнских школ имеются по литературе. Десять выпускников сдали экзамен на 100 баллов: по два стобальника в школах №25, №29 и №32, по одному – в школах №63, №7, №14 и №59.

- Больше 80 баллов набрали по литературе – 34 человека, по химии – 28, географии – один человек. В целом на сегодня выпускники 11-х классов сдали по 10 предметов: русский язык и математику, химию, географию, литературу, физику, историю, обществознание, биологию, иностранный язык – письменную часть. Остались к сдаче английский язык – устная часть и информатика, - рассказала на планёрном совещании администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию.

В этом году 328 выпускников претендуют на получение медали «За особые успехи в учении». Медали и аттестаты особого образца получат учащиеся, имеющие итоговые отметки «отлично» за курс средней школы и набравшие не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильной, или «5» по базовой математике и преодолевшие порог по предметам по выбору единого государственного экзамена.

- Выдача аттестатов учащимся, успешно сдавшим государственную итоговую аттестацию, будет проходить с 23 по 28 июня в школах города на выпускных вечерах. Торжественная церемония награждения медалистов состоится 7 июля на площади Советов в 10:00, - добавила Татьяна Митрофанова.

Выпускники 9-х классов сдали экзамен по 12 предметам: английский язык, математика, обществознание, физика, химия, биология, история, русский язык, химия, информатика, биология, география.

- Основной период экзаменов длится с 26 мая по 21 июня в 11-х классах, с 19 по 22 июня – в 9-х классах. Всего из школ города выпускаются 2500 одиннадцатиклассников и 5600 девятиклассников, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ ЕГЭ литература выпускники образование экзамены

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

10 выпускников Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
10 выпускников Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Общество, 16.06.2022
Более 300 выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении»
В Улан-Удэ отремонтируют электроснабжение в «исторических» домах
В Улан-Удэ отремонтируют электроснабжение в «исторических» домах
Общество, 16.06.2022
Ремонт проведут на объектах культурного наследия
Бурятия победила на волейболе на «Парасибириаде»
Бурятия победила на волейболе на «Парасибириаде»
Общество, 16.06.2022
Второе место заняла Иркутская область
Монгольский Хубсугул включён в заповедники ЮНЕСКО
Монгольский Хубсугул включён в заповедники ЮНЕСКО
Общество, 16.06.2022
Также новый статус позволит защитить 1,7 миллиона гектаров прилегающей природной территории
В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых готово на 50%
В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых готово на 50%
Общество, 16.06.2022
Строительство планируют завершить в конце следующего года
В Бурятии ожидаются ливни с порывистым ветром
В Бурятии ожидаются ливни с порывистым ветром
Общество, 16.06.2022
Изменения в погоде ожидаются уже 17 июня
В вузе в Улан-Удэ появился факультет компьютерных наук
В вузе в Улан-Удэ появился факультет компьютерных наук
Общество, 16.06.2022
Необходимость создания такого факультета назрела давно    
В Бурятии озеленили дацан
В Бурятии озеленили дацан
Общество, 16.06.2022
Акция прошла в Багдарине
Вячеслав Петкун пригласил зрителей на «Голос кочевников»
Вячеслав Петкун пригласил зрителей на «Голос кочевников»
Общество, 16.06.2022
Фронтмен группы записал видеообращение
Сестрёнкам-тигрицам из Иркутской зоогалереи исполнился год
Сестрёнкам-тигрицам из Иркутской зоогалереи исполнился год
Общество, 16.06.2022
Сотрудники зоопарка рассказали о характерах сестёр
В Бурятии наградили самоотверженных пожарных, спасших рыбака
В Бурятии наградили самоотверженных пожарных, спасших рыбака
Общество, 16.06.2022
Во время спасательной операции один из спасителей не раз оказывался в ледяной воде
Часть Улан-Удэ полностью лишится воды почти на 8 часов
Часть Улан-Удэ полностью лишится воды почти на 8 часов
Общество, 16.06.2022
Будет отключено и холодное, и горячее водоснабжение.
Улан-удэнцы бесплатно проверяют здоровье на площади Советов
Улан-удэнцы бесплатно проверяют здоровье на площади Советов
Общество, 16.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с «Ярмарки здоровья» 
В Улан-Удэ вороны клюют застрявшую на столбе кошку
В Улан-Удэ вороны клюют застрявшую на столбе кошку
Общество, 16.06.2022
Кошки залезла на столб и теперь не может оттуда слезть
«Смешарики» рассказали о бурятском празднике Сурхарбан
«Смешарики» рассказали о бурятском празднике Сурхарбан
Общество, 16.06.2022
Герои мультфильма постреляли из лука

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^