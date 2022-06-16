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Рейс Улан-Удэ – Кызыл хотят продлить до конца года

Рейс Улан-Удэ – Кызыл хотят продлить до конца года
Общество,  Фото:Дмитрий Гармаев
Пока существует договорённость об этом авиарейсе до конца сентября

Рейс Улан-Удэ – Кызыл авиакомпании «КрасАвиа» пользуется высоким спросом у пассажиров. Сегодня борт из столицы Бурятии вылетел полностью загруженный.

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале сообщил о возможном продлении рейса до конца года.

- Мы видим, что на рейсе не только студенты, но много семей. Совместно с авиакомпанией и правительством Бурятии ведём работу по продлению рейса до конца года. Сейчас программа утверждена до конца сентября. Надеемся, что Росавиация поддержит нашу заявку. Каждый пассажир говорит своё «за» рейс. Все на рейс! – написал Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», прямое авиасообщение между столицами Бурятии и Тывы запустили 26 мая. Рейсы выполняются еженедельно по четвергам на самолётах ATR 42-500.
авиаперевозки Аэропорт "Байкал" Тува

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