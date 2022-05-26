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Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Кызылом

Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Кызылом
Общество, 
Самолёт из Тывы встречали водяной аркой

Сегодня, 26 мая, первые пассажиры отправились на прямом авиарейсе из Улан-Удэ в Кызыл. Полёты запустила авиакомпания «КрасАвиа».

На видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, можно увидеть, что рейс пользовался большой популярностью.

- Какие дисциплинированные пассажиры из Тувы – все подошли заранее, все уже регистрируются. Первый рейс встречаем сегодня, буквально меньше, чем через час, - рассказал Дмитрий Гармаев.

Ещё вчера гендиректор аэропорт сообщил, что билеты на рейс проданы полностью.



Прибывший из Кызыла самолёт проехал между двумя пожарными машинами, которые встретили его водяной аркой из брандспойтов (так, согласно традиции, отмечают важное событие в авиации – например, первый рейс авиакомпании в конкретный аэропорт).

Самолёт прибыл в Бурятию со стопроцентной загрузкой. По обратному маршруту билеты также полностью раскупили, сообщили в минтрансе Бурятии.

Благодаря участию в программе федерального субсидирования региональных авиаперевозок, а также поддержке правительства Бурятии и правительства Тывы, жители обеих республик могут купить билеты на этот маршрут со скидкой.

- На 50% этот авиарейс субсидируется из федерального бюджета, оставшаяся часть 50/50 субсидируется из бюджета республики Тывы и бюджета республики Бурятия. С нашей стороны выделяется порядка 2,9 млн рублей, чтобы стоимость тарифа для наших жителей стала более доступной, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

«Я раньше тут училась и добираться было очень сложно. Сейчас очень удобно и комфортно когда есть прямой рейс», «Раньше я добиралась до Улан-Удэ с пересадками через Красноярск, теперь все гораздо проще, сел и ты уже на месте», - делятся пассажиры прибывшего рейса.

Так, билет в одну сторону обойдется в 6 445 рублей, а для молодёжи до 22 лет включительно действуют дополнительные скидки для них стоимость билета составит 2500 рублей.

- Мы наблюдаем хорошие продажи на этот рейс, кроме того, глубина продаж, то есть люди берут билеты не на первые рейсы, но и на июнь, июль. Потенциал у этого рейса, конечно, большой, это и паломнический туризм, это и использование логистической сети международного аэропорта «Байкал» для полётов, у нас сейчас 16 направлений в различные регионы, - рассказал Дмитрий Гармаев.

Прямые рейсы Улан-Удэ- Кызыл выполняются еженедельно по четвергам на современных самолётах ATR 42-500.

Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года, в соответствии с условиями федеральной программы.

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