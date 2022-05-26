Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Кызылом









Прибывший из Кызыла самолёт проехал между двумя пожарными машинами, которые встретили его водяной аркой из брандспойтов (так, согласно традиции, отмечают важное событие в авиации – например, первый рейс авиакомпании в конкретный аэропорт).



Самолёт прибыл в Бурятию со стопроцентной загрузкой. По обратному маршруту билеты также полностью раскупили, сообщили в минтрансе Бурятии.



Благодаря участию в программе федерального субсидирования региональных авиаперевозок, а также поддержке правительства Бурятии и правительства Тывы, жители обеих республик могут купить билеты на этот маршрут со скидкой.



- На 50% этот авиарейс субсидируется из федерального бюджета, оставшаяся часть 50/50 субсидируется из бюджета республики Тывы и бюджета республики Бурятия. С нашей стороны выделяется порядка 2,9 млн рублей, чтобы стоимость тарифа для наших жителей стала более доступной, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



«Я раньше тут училась и добираться было очень сложно. Сейчас очень удобно и комфортно когда есть прямой рейс», «Раньше я добиралась до Улан-Удэ с пересадками через Красноярск, теперь все гораздо проще, сел и ты уже на месте», - делятся пассажиры прибывшего рейса.



Так, билет в одну сторону обойдется в 6 445 рублей, а для молодёжи до 22 лет включительно действуют дополнительные скидки для них стоимость билета составит 2500 рублей.



- Мы наблюдаем хорошие продажи на этот рейс, кроме того, глубина продаж, то есть люди берут билеты не на первые рейсы, но и на июнь, июль. Потенциал у этого рейса, конечно, большой, это и паломнический туризм, это и использование логистической сети международного аэропорта «Байкал» для полётов, у нас сейчас 16 направлений в различные регионы, - рассказал Дмитрий Гармаев.



Прямые рейсы Улан-Удэ- Кызыл выполняются еженедельно по четвергам на современных самолётах ATR 42-500.



Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года, в соответствии с условиями федеральной программы.





Сегодня, 26 мая, первые пассажиры отправились на прямом авиарейсе из Улан-Удэ в Кызыл. Полёты запустила авиакомпания «КрасАвиа».На видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, можно увидеть, что рейс пользовался большой популярностью.- Какие дисциплинированные пассажиры из Тувы – все подошли заранее, все уже регистрируются. Первый рейс встречаем сегодня, буквально меньше, чем через час, - рассказал Дмитрий Гармаев.Ещё вчера гендиректор аэропорт сообщил, что билеты на рейс проданы полностью.